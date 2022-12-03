Bakan Akar davet etti, milletvekilleri sınır hattındaki tedbirleri yerinde gördü

SINIR GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEDBİRLER HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Buralarda milletvekillerine başta Entegre Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi (KAYI Projesi) olmak üzere kullanılan teçhizat ve sistemler ile sınır güvenliğine yönelik tedbirler hakkında bilgi verildi.