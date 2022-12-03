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Haberler Galeri Bakan Akar davet etti, milletvekilleri sınır hattındaki tedbirleri yerinde gördü
Giriş Tarihi: 03.12.2022 13:34 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 14:04

Bakan Akar davet etti, milletvekilleri sınır hattındaki tedbirleri yerinde gördü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine milletvekilleri sınırın sıfır noktasına giderek, Mehmetçiğin sınır hattında aldığı önlemleri yerinde inceledi.

ANKARA
DHA
Bakan Akar davet etti, milletvekilleri sınır hattındaki tedbirleri yerinde gördü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başkanlığındaki TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, Suriye sınırının sıfır noktasına gitti.

Bakan Akar davet etti, milletvekilleri sınır hattındaki tedbirleri yerinde gördü

Sabah saatlerinde askeri uçakla 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından hareket eden milletvekillerine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da eşlik etti.

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Bakan Akar davet etti, milletvekilleri sınır hattındaki tedbirleri yerinde gördü

İlk olarak Hatay'daki 2'nci Hudut Alay Komutanlığına giden milletvekillerine Alay Komutanı Piyade Albay Tarık Çetin tarafından hudut hattı boyunca alınan önlemlere ilişkin brifing verildi.

Bakan Akar davet etti, milletvekilleri sınır hattındaki tedbirleri yerinde gördü | Video

Bakan Akar davet etti, milletvekilleri sınır hattındaki tedbirleri yerinde gördü

Brifingin ardından Milli Savunma Komisyonu üyeleri çalışmaları yerinde görmek üzere önce Ziyaret Hudut Karakolu'na ardından Sucu Hudut Karakolu'na gitti.

Bakan Akar davet etti, milletvekilleri sınır hattındaki tedbirleri yerinde gördü

SINIR GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEDBİRLER HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Buralarda milletvekillerine başta Entegre Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi (KAYI Projesi) olmak üzere kullanılan teçhizat ve sistemler ile sınır güvenliğine yönelik tedbirler hakkında bilgi verildi.

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