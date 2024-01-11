Bakan Bayraktar canlı yayında duyurdu! Doğalgaza zam planı yok: Hedef enerjide tam bağımsızlık

"ENERJİDE HEDEF TAM BAĞIMSIZLIK"

Bakan Bayraktar, enerjide hedefin tam bağımsızlık olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim enerjiyle alakalı şöyle bir hedefimiz var. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı yüzde 68 civarında. Bu çok büyük bir rakam. Türkiye'nin mutlaka enerjide tam bağımsız olması lazım. Hedefimiz bu. Bu onun yolunda atılmış bir adım. Petrolde de öyle. Biz ümitliyiz ama bir şey keşfetmeden ezbere bir şey söylemek istemiyorum.