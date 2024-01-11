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Haberler Galeri Bakan Bayraktar canlı yayında duyurdu! Doğalgaza zam planı yok: Hedef enerjide tam bağımsızlık
Giriş Tarihi: 11.01.2024 22:27 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 22:55

Bakan Bayraktar canlı yayında duyurdu! Doğalgaza zam planı yok: Hedef enerjide tam bağımsızlık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğalgaza zam yapılmayacağını söyleyen Bakan Bayraktar, "Avrupa'da gördüğümüz fiyatlar şu an makul. Geçen yıl çok farklı yerlere gitmişti. Şu an Türkiye'de doğalgaz ve elektrikte çok büyük destek sağlıyoruz. Avrupa'da en ucuz 2. ülkeyiz." ifadelerini kullandı. Bakan Bayraktar ayrıca, enerjide hedefin tam bağımsızlık olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Bayraktar canlı yayında duyurdu! Doğalgaza zam planı yok: Hedef enerjide tam bağımsızlık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir programda "Enerji, doğalgaza zam ve Gabar petrolü" konularında önemli açıklamalarda bulundu. Doğalgaza zam planlarının olmadığını söyleyen Bakan Bayraktar, Avrupa'daki fiyatların şu an için makul olduğunu ifade etti.

Bakan Bayraktar canlı yayında duyurdu! Doğalgaza zam planı yok: Hedef enerjide tam bağımsızlık

"AVRUPA'DA EN UCUZ 2. ÜLKEYİZ"

Türkiye'de doğalgaz ve elektrikte çok büyük destek sağlandığını dile getiren Bayraktar, "Avrupa'da en ucuz 2. ülkeyiz. 2002 yılında asgari ücretlinin aldığı ücretin yüzde 20'si elektrik faturasına, yüzde 25'i doğalgaza gidiyordu. Bugün ise asgari ücretlinin aldığı ücretin yüzde 4,5 doğalgaza gidiyor, elektrik ise yüzde 1,5 seviyelerinde. Elektrikte 4.1 milyon haneye destek verdik. Doğal gaz desteği artarak devam ediyor. Kömür desteğimiz devam ediyor. Türkiye'de bir sosyal tarifeyi oturtmak istiyoruz. İhtiyaç sahiplerini destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Bayraktar canlı yayında duyurdu! Doğalgaza zam planı yok: Hedef enerjide tam bağımsızlık

"ENERJİDE HEDEF TAM BAĞIMSIZLIK"

Bakan Bayraktar, enerjide hedefin tam bağımsızlık olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim enerjiyle alakalı şöyle bir hedefimiz var. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı yüzde 68 civarında. Bu çok büyük bir rakam. Türkiye'nin mutlaka enerjide tam bağımsız olması lazım. Hedefimiz bu. Bu onun yolunda atılmış bir adım. Petrolde de öyle. Biz ümitliyiz ama bir şey keşfetmeden ezbere bir şey söylemek istemiyorum.

Bakan Bayraktar canlı yayında duyurdu! Doğalgaza zam planı yok: Hedef enerjide tam bağımsızlık

Orta ve Doğu Karadeniz'de umut var olarak kazmayı planlıyoruz. Abdulhamid Han Doğu Akdeniz'de keşif çalışması yapıyor. Akdeniz'de çok aktif bir dönem geçirdik. Buna yeni bir bakış açısı getirmemiz gerekiyor dedik. Akdeniz'de daha farklı bir yaklaşım sergiliyoruz ve Karadeniz'e çıktık."

Bakan Bayraktar canlı yayında duyurdu! Doğalgaza zam planı yok: Hedef enerjide tam bağımsızlık

GABAR'DA HEDEF 100 BİN VARİL

Bakan Bayraktar, Gabar'da bugün itibariyle günde 32 bin varil petrol üretildiğini belirterek, "2016 yılında Türkiye Petrolleri'nin toplam petrol üretimi günlük 35 bin varildi. Bugün, o günkü üretim rakamını ikiye katlayacak değere ulaştık. Orada gece gündüz çalışma devam ediyor. Bu yılın sonunda hedef 100 bin varil. Bir taraftan üretim çalışmalarına devam ediyoruz, bir yanda keşif çalışması yapıyoruz. Anlatılanların bir kısmı doğru. Üzerine beton dökülüp kapatılan kuyulara sondaj yaptığımızda farklı netice aldığımız sahalar oldu.

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