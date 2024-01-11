Giriş Tarihi: 11.01.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
22:55
Bakan Bayraktar canlı yayında duyurdu! Doğalgaza zam planı yok: Hedef enerjide tam bağımsızlık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğalgaza zam yapılmayacağını söyleyen Bakan Bayraktar, "Avrupa'da gördüğümüz fiyatlar şu an makul. Geçen yıl çok farklı yerlere gitmişti. Şu an Türkiye'de doğalgaz ve elektrikte çok büyük destek sağlıyoruz. Avrupa'da en ucuz 2. ülkeyiz." ifadelerini kullandı. Bakan Bayraktar ayrıca, enerjide hedefin tam bağımsızlık olduğunu sözlerine ekledi.