Giriş Tarihi: 07.12.2023 11:59
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
12:32
Bakan Koca'dan Gazze'de sahra hastanesi açıklaması: Yer belirliyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den şu ana kadar Türkiye'ye 114 hasta ve 84 refakatçi getirildiği belirtti. Hasta transferiyle ilgili Türkiye, İsrail ve Mısır'dan oluşan 3'lü koordinasyon ekibinin çalıştığını ifade eden Bakan Koca, ekibin hasta transferi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti. Bakan Koca, Başkan Erdoğan'dan yardım isteyen çocuklara ulaşıldığını bildirdi.