Bakan Koca’dan Gazze’de sahra hastanesi açıklaması: Yer belirliyoruz

Önceki gün İsrail Sağlık Bakanı, dün de Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Bu konuda mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde altyapısı daha iyi olan bu yerde sahra hastanesini kurma durumumuz olacak. Hastaları daha çok yerinde tedavi etme imkanımız olacak. 20 ambulansımız da sınır kapısında ruhsatları alınmış halde bekliyor. Sahra hastanesiyle birlikte onlar da hizmet verecekler. Ekiplerimiz içinden herhangi bir can kaybı yok. 3'lü koordinasyon ekibi ile birlikte güvenilir bir alanda sahra hastanesini kurma çabası içindeyiz" diye konuştu.



