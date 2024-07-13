Giriş Tarihi: 13.07.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
20:39
Bakan Kurum: Asrın felaketinin ardından asrın kalkınmasını gerçekleştireceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerden Kilis'i ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, asrın felaketinin ardından asrın kalkınmasını gerçekleştireceklerini belirterek, "Bize yorulmak ve durmak yok. Azimle gayretle 11 ilimiz ayağa kalkana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü bir devletimiz var. Bir an bile elini bu bölgeden çekmeyen cumhurbaşkanımız liderliğinde bu bölge cazibe merkezi olacak." dedi.