Bakan Kurum: Asrın felaketinin ardından asrın kalkınmasını gerçekleştireceğiz

"ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN DEPREM BÖLGESİ OLDU"

Bakan Kurum, bir taraftan konut, okul ve hastane gibi çalışmalar devam ederken, şehrin alt yapısı ile ilgili de önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kurum, "Göreve geldiğimiz andan itibaren hep önceliğimiz deprem bölgesi oldu. Hep 'kaybedecek tek bir saniyemiz bile yok' dedik. Evleri bir an önce verme arzusu ile çalışıyoruz. Şehrin ihtiyaçları ve bizden beklentileri doğrultusunda çalışıyoruz.