Giriş Tarihi: 27.12.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
19:42
Bakan Kurum Hatay’da parti temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2 günlük Hatay ziyareti kapsamında Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti, CHP, MHP, BBP ve TİP'li ilçe belediye başkanlarının da katıldığı geniş kapsamlı il koordinasyon toplantısında konuştu. Bakan Kurum, 15 Ocak itibarıyla deprem bölgesindeki 11 ilde tüm deprem konutları ve iş yerlerinin ihalelerinin tamamlanacağını açıkladı.