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Haberler Galeri Bakan Kurum Hatay’da parti temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu!
Giriş Tarihi: 27.12.2024 19:42 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:42

Bakan Kurum Hatay’da parti temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2 günlük Hatay ziyareti kapsamında Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti, CHP, MHP, BBP ve TİP'li ilçe belediye başkanlarının da katıldığı geniş kapsamlı il koordinasyon toplantısında konuştu. Bakan Kurum, 15 Ocak itibarıyla deprem bölgesindeki 11 ilde tüm deprem konutları ve iş yerlerinin ihalelerinin tamamlanacağını açıkladı.

Bakan Kurum Hatay’da parti temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeniden göreve başladığı 2 Temmuz'dan itibaren 5'inci kez depremin yıktığı Hatay'ı ziyaret etti. Bakan Kurum, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti, CHP, MHP, BBP ve TİP'li ilçe belediye başkanlarının da katıldığı geniş kapsamlı il koordinasyon toplantısında konuştu.

Bakan Kurum Hatay’da parti temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu!

Hatay'ın yeniden inşa ve ihyası için parti ayrımı gözetmeksizin çalışmaların sürdüğünü söyleyen Bakan Kurum, "Amacımız, gayemiz bir an önce köy konutuyla, ilçesiyle, beldesiyle, peyzaj düzenlemesiyle Hatay'ımızı eskisinden daha iyi hale getirebilmek, bunun mücadelesini veriyoruz.

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Bakan Kurum Hatay’da parti temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu!

Hep birlikte Hatay'ın çocuklarının, evlatlarının huzur, güven içerisinde yaşayacağı yeni yerlerin inşasını gerçekleştiriyoruz. Söz verdiğimiz gibi 2025 yılı sonu itibarıyla Hatay'da, 11 ilde 'evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak' anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Bakan Kurum Hatay’da parti temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu!

15 OCAK'TA TÜM İHALELER TAMAMLANACAK

15 Ocak itibarıyla deprem bölgesindeki 11 ildeki tüm deprem konutları ve iş yerlerinin ihalelerinin tamamlanacağını açıkladı: Şu ana kadar Hatay'ın hem ilçelerinde hem merkezde ihalesi yapılan konut sayısı 136 bine ulaşmıştır. 15 Ocak itibarıyla inşallah hem Hatay'da hem diğer illerimizde ihalesi yapılmayan, başlanmamış hiçbir iş kalmayacak. 15 Ocak'ta Hatay'daki 158 bin hak sahibi için de saha çalışmaları yüzde 100 başlamış olacak.

Bakan Kurum Hatay’da parti temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu!

"HATAY'IN RUHUNA, ŞANINA YARAŞIR PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

"Hatay'ın ruhuna, Hatay'ın şanına yaraşır bir şekilde hep birlikte bu projelerimizi gerçekleştiriyoruz" diyen Bakan Kurum konuşmasını şöyle tamamladı: Arzumuz, bu birlikteliğin yüz yıllarca sürmesidir ve 6 Şubat'ta başlatmış olduğumuz o ilişkinin, o sıcaklığın, o samimiyetin inşallah işin sonuna kadar aynı anlayış ve aynı motivasyonla sürmesidir. Gerçekten gurur duyacağımız bir devletimiz var.

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