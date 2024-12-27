Bakan Kurum Hatay’da parti temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu!

15 OCAK'TA TÜM İHALELER TAMAMLANACAK

15 Ocak itibarıyla deprem bölgesindeki 11 ildeki tüm deprem konutları ve iş yerlerinin ihalelerinin tamamlanacağını açıkladı: Şu ana kadar Hatay'ın hem ilçelerinde hem merkezde ihalesi yapılan konut sayısı 136 bine ulaşmıştır. 15 Ocak itibarıyla inşallah hem Hatay'da hem diğer illerimizde ihalesi yapılmayan, başlanmamış hiçbir iş kalmayacak. 15 Ocak'ta Hatay'daki 158 bin hak sahibi için de saha çalışmaları yüzde 100 başlamış olacak.

