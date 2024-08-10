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Haberler Galeri Bakan Uraloğlu son düzlükteyiz diyerek duyurdu! Instagram ne zaman açıklacak?
Giriş Tarihi: 10.08.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:16

Bakan Uraloğlu son düzlükteyiz diyerek duyurdu! Instagram ne zaman açıklacak?

Son dakika haberi... Hamas Lideri Haniye'nin şehit edilmesinin ardından, Haniye paylaşımlarını sansürleyen Instagram'a Türkiye tarafından engelleme kararı getirilmişti. Türkiye'nin şartlarını kabul etmesinin ardından açılacağı belirtilen sosyal medya platformu Instagram'la ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan bir açıklama geldi. Bakan Uraloğlu açıklamasında, "Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu son düzlükteyiz diyerek duyurdu! Instagram ne zaman açıklacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Instagram konusunda yaptığı açıklamada "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu son düzlükteyiz diyerek duyurdu! Instagram ne zaman açıklacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili de konuştu. Instagram yetkilileri ile görüşmeye devam ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

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Bakan Uraloğlu son düzlükteyiz diyerek duyurdu! Instagram ne zaman açıklacak?

"3 tane geniş katılımlı toplantı yapıldı. Anlık olarak arkadaşlarımız görüşmeye devam ediyor. Ciddi bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Artık son düzlükteyiz. Fazla uzatmadan... Biz yasakçı bir görünümde olmak istemiyoruz. Bizim özgürlük anlayışımızın sosyal medya platformlarından çok daha yüksekte olduğunu kesinlikle söyleyeyim. Çünkü onlar hiçbir uyarı yapmadan kapatabiliyorlar. Oysa biz gerekli uyarıları yaparak yaptırım uyguluyoruz. Son düzlükteyiz, zannediyorum ki çok uzatmadan anlaşırız, vatandaşlarımızın o yöndeki beklentilerini karşılamış oluruz diye düşünüyorum."

Bakan Uraloğlu son düzlükteyiz diyerek duyurdu! Instagram ne zaman açıklacak?

"BİZİM ÜLKEMİZİN KURALLARI VE KANUNLARI VAR"

Dün A Haber yayınında Instagram'a getirilen erişim engeli kararıyla ilgili, "Bir şirketin nasıl kuralları varsa bizim ülkemizin de kuralları ve kanunları var. Bunları uygulamak istiyoruz. Biz esasında daha kısa çözeriz diye düşünüyordum ama şu ana kadar olmadı. Mutabık kalındığı zaman anında erişime açılacak." dedi.

Bakan Uraloğlu son düzlükteyiz diyerek duyurdu! Instagram ne zaman açıklacak?

"BAŞKA PLATFORMLARIN KAPATILMASI SÜRECİ YOK"

Diğer platformlarla ilgili durum yok. Bizim elbette görevlerimiz var ama başka bir sosyal medya medya platformunun kapatılmasıyla ilgili bir süreç olmadığını net olarak söylemek isterim. Ancak çocuklar için bir oyun platformu vardı "Roblox" diye o tamamen bir mahkeme kararı sonucunda BTK'ya gereği yapılması için gönderilen bir kararla ilgili yapılan uygulamadır. Bizim orada Bakanlık olarak ya da BTK olarak bir inisiyatif almamız söz konusu olmadı. Mahkemenin kararı uygulandı.

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