Giriş Tarihi: 10.08.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
13:16
Bakan Uraloğlu son düzlükteyiz diyerek duyurdu! Instagram ne zaman açıklacak?
Son dakika haberi... Hamas Lideri Haniye'nin şehit edilmesinin ardından, Haniye paylaşımlarını sansürleyen Instagram'a Türkiye tarafından engelleme kararı getirilmişti. Türkiye'nin şartlarını kabul etmesinin ardından açılacağı belirtilen sosyal medya platformu Instagram'la ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan bir açıklama geldi. Bakan Uraloğlu açıklamasında, "Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.