Bakan Yerlikaya A Haber’de duyurdu! Yeni yasa hazırlığı: Çok daha caydırıcı olacak

Göçe hedef olan ülkelerin çözmesi gereken en önemli konulardan birisinin bu olduğunu dile getiren Yerlikaya, "İnsani ve vicdani duruş sergileyen ama kamu güvenliğimizden ve kamu düzenimizden asla taviz vermeyen bir şekilde durmadan, duraksamadan düzensiz göçle mücadele ediyoruz." dedi.

Yerlikaya, Türkiye'de 4 milyon 384 bin yasal kalış hakkı olan yabancı bulunduğunu, 3 milyon 92 bin geçici koruma altındaki Suriyeli olduğunu bildirdi.