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Haberler Galeri Bakan Yerlikaya A Haber'de duyurdu! Yeni yasa hazırlığı: Çok daha caydırıcı olacak
Giriş Tarihi: 27.09.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:35

Bakan Yerlikaya A Haber'de duyurdu! Yeni yasa hazırlığı: Çok daha caydırıcı olacak

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda yapılan operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silahın ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, bununla ilgili bir yasa hazırlıklarının olduğunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında gündeme geleceğini söyledi. Yerlikaya, "Çok daha caydırıcı olacak. Kararlılığımız şu; artık açık kaynaklardan, sosyal medyadan öyle bir görüntü paylaşmaya cesaret edemeyecek hale getirecek caydırıcı bir madde getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya A Haber’de duyurdu! Yeni yasa hazırlığı: Çok daha caydırıcı olacak

Bakan Yerlikaya, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyada 300 milyon insanın göçmen durumunda olduğunu belirten Yerlikaya, 123 milyon kişinin zorla yerinden edildiğini, bunun da 47 milyonunun koruma altındakiler olduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya A Haber’de duyurdu! Yeni yasa hazırlığı: Çok daha caydırıcı olacak

Göçe hedef olan ülkelerin çözmesi gereken en önemli konulardan birisinin bu olduğunu dile getiren Yerlikaya, "İnsani ve vicdani duruş sergileyen ama kamu güvenliğimizden ve kamu düzenimizden asla taviz vermeyen bir şekilde durmadan, duraksamadan düzensiz göçle mücadele ediyoruz." dedi.

Yerlikaya, Türkiye'de 4 milyon 384 bin yasal kalış hakkı olan yabancı bulunduğunu, 3 milyon 92 bin geçici koruma altındaki Suriyeli olduğunu bildirdi.

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Bakan Yerlikaya A Haber’de duyurdu! Yeni yasa hazırlığı: Çok daha caydırıcı olacak

Bakan Yerlikaya, "Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş"le ilgili rakamları da paylaşarak, "2016-2024 yıllar arasında toplam 715 bini aşkın Suriyeli karşı tarafa gitmiş. 1 Haziran 2023 yani bu kabine döneminde 160 bin 236'sı gitmiş." dedi.

"BİR DAHA BU NEVİ ÜZÜNTÜLER, ACILAR OLMAMASI NOKTASINDA GAYRET SARF EDİLİYOR"
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, "Gerçekten büyük üzüntü duyuyoruz. İlgili birimler tahkikatını, tahlilini yapıyor. Bir daha bu nevi üzüntüler, acılar olmaması noktasında gayret sarf ediliyor. (Polis memuru Yılmaz'ı şehit eden şüpheli Yunus Emre Geçti) UYAP'ta kayıtlı 19 suçu var. Bunlardan beraat ettikleri var, yargılanmaları devam edenler var. Yargılaması devam edenlerle ilgili süreç adliye kısmı." dedi.

Bakan Yerlikaya A Haber'de duyurdu! Yeni yasa hazırlığı: Çok daha caydırıcı olacak

Bakan Yerlikaya A Haber’de duyurdu! Yeni yasa hazırlığı: Çok daha caydırıcı olacak

RUHSATSIZ SİLAHLA İLGİLİ YASA HAZIRLIĞI
Bakan Yerlikaya, operasyonlarda çok büyük sayıda ruhsatsız silahın ele geçirildiğini aktararak, bununla ilgili bir yasa hazırlıklarının olduğunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında gündeme geleceğini söyledi. Yerlikaya, "Çok daha caydırıcı olacak. Kararlılığımız şu; artık açık kaynaklardan, sosyal medyadan öyle bir görüntü paylaşmaya cesaret edemeyecek hale getirecek caydırıcı bir madde getirmekte kararlıyız." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya A Haber’de duyurdu! Yeni yasa hazırlığı: Çok daha caydırıcı olacak

YUNANİSTAN TARAFINDAN EGE DENİZİ'NDE KARASUYU İHLALLERİ
Son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides görüştüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

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