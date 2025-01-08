Giriş Tarihi: 08.01.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
15:11
Bakanlık harekete geçti! Marmara Denizi’nde müsilaj denetimi: 700 tesis denetim kapsamına alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Marmara Denizi'nde müsilaj denetimi gerçekleştirdi. Denetim sonrası açıklamalarda bulunan ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, Son günlerde Marmara Denizi'nin genelinde, deniz yüzeyinden 5 ila 25 metre arasında değişen derinliklerde müsilaj oluşumu tespit ettiklerini belirterek, "7 ilimizde yapılan denetimlerde yaklaşık 700 tesisi denetim kapsamına aldık." dedi.