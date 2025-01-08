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Haberler Galeri Bakanlık harekete geçti! Marmara Denizi’nde müsilaj denetimi: 700 tesis denetim kapsamına alındı
Giriş Tarihi: 08.01.2025 15:11 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:11

Bakanlık harekete geçti! Marmara Denizi’nde müsilaj denetimi: 700 tesis denetim kapsamına alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Marmara Denizi'nde müsilaj denetimi gerçekleştirdi. Denetim sonrası açıklamalarda bulunan ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, Son günlerde Marmara Denizi'nin genelinde, deniz yüzeyinden 5 ila 25 metre arasında değişen derinliklerde müsilaj oluşumu tespit ettiklerini belirterek, "7 ilimizde yapılan denetimlerde yaklaşık 700 tesisi denetim kapsamına aldık." dedi.

DHA
Bakanlık harekete geçti! Marmara Denizi’nde müsilaj denetimi: 700 tesis denetim kapsamına alındı

Marmara Denizi'nde müsilajın tekrar yaşanmamasına yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Bakanlık harekete geçti! Marmara Denizi’nde müsilaj denetimi: 700 tesis denetim kapsamına alındı

"MARMARA DENİZİ BÜTÜNLEŞİK STRATEJİK PLANI UYGULAMAYA ALINDI"

Akçansa Ambarlı Limanı'nda denetim çalışmalarına ilişkin basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklama yapan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, "Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sanayi odaları ve STK'ların katılımı ile oluşturulan Koordinasyon Kurulu'nun 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen Toplantısında 22 Maddelik Marmara Denizi Eylem Planı'nı açıkladı.

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Bakanlık harekete geçti! Marmara Denizi’nde müsilaj denetimi: 700 tesis denetim kapsamına alındı

Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi Havzası'nı iyi çevresel duruma ulaştırmak için politika ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla 134 alt eylemden oluşan 2021-2024 Dönemi için Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakanlık harekete geçti! Marmara Denizi’nde müsilaj denetimi: 700 tesis denetim kapsamına alındı

"425 NOKTADA GENİŞ BİR İZLEME AĞI İLE TAKİP EDİYORUZ"

Akgün, "Marmara Denizi Eylem Planı'nda yer alan eylemlerden birisi de Marmara Denizindeki izleme noktası sayısının artırılması, arıtma tesislerinin online olarak izlenmesi ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasıdır. Bakanlığımızca deniz ve kıyılarımızın korunmasına ilişkin izleme ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. Denizlerimizi üçer yıllık periyotlar halinde 425 noktada Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı (DEN-İZ) çerçevesinde geniş bir izleme ağı ile takip ediyoruz. Programı 2014 yılından beri TÜBİTAK MAM koordinasyonunda birçok üniversite ve tamamen yerli uzmanın katılımı ve iş birliği ile devam ettirilmektedir" dedi.

Bakanlık harekete geçti! Marmara Denizi’nde müsilaj denetimi: 700 tesis denetim kapsamına alındı

"ÇEVRE KANUNU'NA AYKIRI FAALİYETTE BULUNAN İŞLETMELERE İDARİ CEZA PARASI UYGULANDI"

7 bin 482 işletmeye idari para cezası uygulandığını belirten Akgün, "Bakanlığımızca Marmara Denizi'ndeki durumu anlamak ve alınabilecek önlemler için eylem planı önerileri geliştirmek için ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü ile de Marmara Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi serileri başlatılmıştır. Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi ile Marmara Denizi Dijital İkiz'inin altyapısı oluşturulmuştur.

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