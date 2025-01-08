Bakanlık harekete geçti! Marmara Denizi’nde müsilaj denetimi: 700 tesis denetim kapsamına alındı

"425 NOKTADA GENİŞ BİR İZLEME AĞI İLE TAKİP EDİYORUZ"

Akgün, "Marmara Denizi Eylem Planı'nda yer alan eylemlerden birisi de Marmara Denizindeki izleme noktası sayısının artırılması, arıtma tesislerinin online olarak izlenmesi ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasıdır. Bakanlığımızca deniz ve kıyılarımızın korunmasına ilişkin izleme ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. Denizlerimizi üçer yıllık periyotlar halinde 425 noktada Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı (DEN-İZ) çerçevesinde geniş bir izleme ağı ile takip ediyoruz. Programı 2014 yılından beri TÜBİTAK MAM koordinasyonunda birçok üniversite ve tamamen yerli uzmanın katılımı ve iş birliği ile devam ettirilmektedir" dedi.