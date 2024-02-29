Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bakımı yapılmayan İETT otobüsü yolda kaldı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Çile 31 Mart’ta bitecek!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:46

Bakımı yapılmayan İETT otobüsü yolda kaldı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Çile 31 Mart’ta bitecek!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu günden bu yana İstanbul'da ulaşım çilesi katlandı. Her gün katlanarak artan trafik problemi, arızalanan İETT otobüsleri ve metrobüsler ile çalışmayan metrolar, vatandaşların sabrını taşırdı. Dün akşam da 36ES Aksaray Ring-Sultangazi hattını yapan otobüs Edirnekapı'da yolda kaldı! Vatandaşlar, otobüsü itmek zorunda kalırken sosyal medyada tepki arttı: Çile 31 Mart'ta bitecek!

Bakımı yapılmayan İETT otobüsü yolda kaldı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Çile 31 Mart’ta bitecek!

Cumhuriyet Halk Partisi, belediyeleri projelerle değil algıyla yönetti. 2019'dan bu yana büyükşehirlere tek bir çivi dahi çakmayan CHP'li başkanlar, vatandaşı isyan ettirdi. Yerel seçime sayılı günler kala CHP'li belediyelerin skandallarının da ardı arkası kesilmedi.

Bakımı yapılmayan İETT otobüsü yolda kaldı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Çile 31 Mart’ta bitecek!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana İstanbullu'nun ulaşım çilesi bitmedi. Her gün katlanarak artan trafik problemine, bakımsızlıktan sürekli arızalanan İETT otobüsleri ve metrobüsler ile çalışmayan metrolar da eklendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakımı yapılmayan İETT otobüsü yolda kaldı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Çile 31 Mart’ta bitecek!

ARIZALANAN OTOBÜSÜ VATANDAŞLAR İTTİ

Bakımsızlıktan yolda kalan İETT otobüslerini vatandaşlar itekledi, alevlerin yuttuğu araçlar ise CHP'li belediyenin ihmalini gözler önüne serdi. Dün akşam yaşananlar ise vatandaşı isyan ettirdi. 36ES Aksaray ring-Sultangazi hattını yapan otobüs Edirnekapı'da arıza verdi. Devreye yine evine girmeye çalışan vatandaşlar girdi.

Bakımı yapılmayan İETT otobüsü yolda kaldı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Çile 31 Mart’ta bitecek!

İstanbullu, arızalanan otobüsü iteklerken sosyal medyada CHP'li büyükşehir belediyesine tepki gecikmedi. Ekrem İmamoğlu'ndan dert yanan İstanbul halkı, "Bu çile 31 Mart'ta bitecek" dedi.

Bakımı yapılmayan İETT otobüsü yolda kaldı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Çile 31 Mart’ta bitecek!

METRO ARIZASI İSTANBUL ULAŞIMINI KİLİTLEDİ!

Geçtiğimiz pazartesi günü de İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda arıza meydana gelmişti. Sabah işine okuluna gitmek için evinden çıkan İstanbullu, yeterli otobüs seferlerinin yapılamaması nedeniyle saatlerce mağdur edildi.

SON DAKİKA