Bakımı yapılmayan İETT otobüsü yolda kaldı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Çile 31 Mart’ta bitecek!

Cumhuriyet Halk Partisi, belediyeleri projelerle değil algıyla yönetti. 2019'dan bu yana büyükşehirlere tek bir çivi dahi çakmayan CHP'li başkanlar, vatandaşı isyan ettirdi. Yerel seçime sayılı günler kala CHP'li belediyelerin skandallarının da ardı arkası kesilmedi.