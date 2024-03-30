Balıkesir Edremit seçim sonuçları! YSK Edremit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
13:54
Balıkesir Edremit seçim sonuçları 2024 takip ekranı araştırmaları hız kazandı. 47 mahallesi bulunan ve 171 bin 700 nüfuslu ilçede ikamet eden vatandaşlar Edremit seçimi kim kazandı sorusunu gündeme taşıdı. Oy verme sürecinin ardından oy sayımı başlayacak. Açılan sandıklardan çıkan veriler yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte YSK tarafından anbean kamuoyu ile paylaşılacak. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri sonuçları ile il il, ilçe ilçe canlı ve anlık oy oranları hakkında detaylar haberimizde yer alacak. 2024 Edremit yerel seçim sonuçları da 31 Mart akşamı sabah.com.tr üzerinden takip edilebilecek.