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Haberler Galeri Balıkesir Edremit seçim sonuçları! YSK Edremit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 13:54

Balıkesir Edremit seçim sonuçları! YSK Edremit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Balıkesir Edremit seçim sonuçları 2024 takip ekranı araştırmaları hız kazandı. 47 mahallesi bulunan ve 171 bin 700 nüfuslu ilçede ikamet eden vatandaşlar Edremit seçimi kim kazandı sorusunu gündeme taşıdı. Oy verme sürecinin ardından oy sayımı başlayacak. Açılan sandıklardan çıkan veriler yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte YSK tarafından anbean kamuoyu ile paylaşılacak. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri sonuçları ile il il, ilçe ilçe canlı ve anlık oy oranları hakkında detaylar haberimizde yer alacak. 2024 Edremit yerel seçim sonuçları da 31 Mart akşamı sabah.com.tr üzerinden takip edilebilecek.

Balıkesir Edremit seçim sonuçları! YSK Edremit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca seçmen, bu kez yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. 31 Mart'ta gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleri ile büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. İkamet ettikleri il ve ilçe için oy kullanan seçmenler, yerel seçim sonucu verilerine haberimizden ulaşabilecek. 2024 Balıkesir Edremit seçim sonuçları da anbean sabah.com.tr'de yer alacak. Edremit seçimi kim kazandı sorusunun yanıtına 31 Mart akşamı buradan ulaşabilirsiniz. İşte, YSK ile Edremit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

BALIKESİR EDREMİT SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Balıkesir Edremit seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Balıkesir Edremit seçim sonuçları! YSK Edremit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

EDREMİT SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Muhammed Vurmaz

CHP: Mehmet Ertaş

İYİ Parti: Ahmet Hakan Eroğlu

DEM Parti: Harika Şişmanlar

Yeniden Refah Partisi: Mesut Çamaçıkan

BBP: Vacit Kurtdereli

Balıkesir Edremit Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Balıkesir Edremit seçim sonuçları! YSK Edremit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Balıkesir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Altıeylül Seçim Sonuçları

Ayvalık Seçim Sonuçları

Balya Seçim Sonuçları

Bandırma Seçim Sonuçları

Bigadiç Seçim Sonuçları

Burhaniye Seçim Sonuçları

Dursunbey Seçim Sonuçları

Edremit Seçim Sonuçları

Erdek Seçim Sonuçları

Gömeç Seçim Sonuçları

Gönen Seçim Sonuçları

Havran Seçim Sonuçları

İvrindi Seçim Sonuçları

Karesi Seçim Sonuçları

Kepsut Seçim Sonuçları

Manyas Seçim Sonuçları

Marmara Seçim Sonuçları

Savaştepe Seçim Sonuçları

Sındırgı Seçim Sonuçları

Susurluk Seçim Sonuçları

Balıkesir Edremit seçim sonuçları! YSK Edremit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

EDREMİT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Balıkesir Edremit'te AK Parti Muhammed Vurmaz, CHP Mehmet Ertaş, İYİ Parti Ahmet Hakan Eroğlu, DEM Parti Harika Şişmanlar, Yeniden Refah Partisi Mesut Çamaçıkan, BBP Vacit Kurtdereli, TİP Afşin Evren, Zafer Partisi Gökhan Karataş, BTP Burak Barış Tutak ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Balıkesir Edremit seçim sonuçları! YSK Edremit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

EDREMİT MAHALLELERİ

Edremit'te 47 mahalle vardır:

Akçay

Altınkum

Altınoluk

Arıtaşı

Atatürk

Avcılar

Beyoba

Bostancı

Camivasat

Cennetayağı

Cumhuriyet

Çamcı

Çamlıbel

Çıkrıkçı

Darsofa

Dereli

Doyran

Eroğlan

Gazicelal

Gaziilyas

Güre

Güre Cumhuriyet

Hacıarslanlar

Hacıtuğrul

Hamidiye

Hekimzade

İbrahimce

İkizçay

İskele

Kadıköy

Kapıcıbaşı

Kavlaklar

Kızılkeçili

Mehmetalan

Narlı

Ortaoba

Pınarbaşı

Sarıkız

Soğanyemez

Şahindere

Tahtakuşlar

Turhanbey

Tuzcumurat

Yaşyer

Yaylaönü

Yolören

Zeytinli

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