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Haberler Galeri CANLI KARESİ SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 Balıkesir Karesi yerel seçim sonucu anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 12:50

CANLI KARESİ SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 Balıkesir Karesi yerel seçim sonucu anlık oy oranı

Balıkesir Karesi seçim sonuçları sorgulanıyor. Türkiye bu hafta sonu yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için sandığa gidiyor. Karesi seçimi kim kazandı sorusu sandıklardan çıkan oylara göre yanıt bulacak. Canlı ve anlık Karesi seçim sonuçları ve adayların oy oranları YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte canlı ve anlık il il, ilçe ilçe seçim sonucu ve oy oranları sorgulama ekranı 2024.

Balıkesir Karesi seçim sonuçları! YSK Karesi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

Karesi seçimi kim kazandı sorusu 31 Mart Pazar günü netleşecek. Türkiye bu hafta sonu yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için sandığa gidecek ve kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basacak. Balıkesir Karesi seçim sonuçları YSK tarafından duyurulacak ve sabah.com.tr'de yayınlanacak. İşte YSK canlı ve anlık oy oranları ile Karesi yerel seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı.

BALIKESİR KALESİ SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Balıkesir Karesi seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Balıkesir Karesi seçim sonuçları! YSK Karesi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

BALIKESİR KALESİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Dinçer Orkan

CHP: Mesut Akbıyık

İYİ Parti: Mustafa Lemi Aytekin

Yeniden Refah: Kaan Burak Zarifoğlu

BBP: Beytullah Dalkıran

TİP: Melis Demir

Zafer Partisi:Gökhan Çoban

Karesi Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Balıkesir Karesi seçim sonuçları! YSK Karesi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

BALIKESİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Balıkesir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Altıeylül Seçim Sonuçları

Ayvalık Seçim Sonuçları

Balya Seçim Sonuçları

Bandırma Seçim Sonuçları

Bigadiç Seçim Sonuçları

Burhaniye Seçim Sonuçları

Dursunbey Seçim Sonuçları

Edremit Seçim Sonuçları

Erdek Seçim Sonuçları

Gömeç Seçim Sonuçları

Gönen Seçim Sonuçları

Havran Seçim Sonuçları

İvrindi Seçim Sonuçları

Karesi Seçim Sonuçları

Kepsut Seçim Sonuçları

Manyas Seçim Sonuçları

Marmara Seçim Sonuçları

Savaştepe Seçim Sonuçları

Sındırgı Seçim Sonuçları

Susurluk Seçim Sonuçları

Balıkesir Karesi seçim sonuçları! YSK Karesi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

KARESİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

CHP Mesut Akbıyık, İYİ Parti Mustafa Lemi Aytekin, Yeniden Refah Kaan Burak Zarifoğlu, BBP Beytullah Dalkıran, TİP Melis Demir, Zafer Partisi Gökhan Çoban ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Balıkesir Karesi seçim sonuçları! YSK Karesi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

KARESİ MAHALLELERİ

1.Oruçgazi

1.Sakarya

2.Oruçgazi

2.Sakarya

Adnan Menderes

Akıncılar

Aktarma

Alacabayır

Ali Hikmet Paşa

Armutalan

Atatürk

Aygören

Bakacak

Beyköy

Boğazköy

Büyükpınar

Çanacık

Çay

Çaypınar

Davutlar

Deliklitaş

Dumlupınar

Düzoba

Ege

Eski Kuyumcular

Fethiye

Hacı İsmail

Halkapınar

Hisaralan

Hisariçi

İbirler

Kabakdere

Kalaycılar

Kamçıllı

Karabeyler

Karakol

Karaoğlan

Karesi

Kavaklı

Kayabey

Kırmızılar

Kızpınar

Kocaavşar

Köteyli

Kurtdere

Kuva-İ Milliye

Maltepe

Mirzabey

Naipli

Ortaca

Ovacık

Paşa Alanı

Şamlı

Taşkesiği

Tatlıpınar

Toybelen

Toygar

Turplu

Üçpınar

Vicdaniye

Yağcılar

Yaylabayır

Yaylacık

Yeni

Yeniiskender

Yeniköy

Yeroluk

Yeşilova

Yıldırım

Ziyaretli

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