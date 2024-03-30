Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
12:50
CANLI KARESİ SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 Balıkesir Karesi yerel seçim sonucu anlık oy oranı
Balıkesir Karesi seçim sonuçları sorgulanıyor. Türkiye bu hafta sonu yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için sandığa gidiyor. Karesi seçimi kim kazandı sorusu sandıklardan çıkan oylara göre yanıt bulacak. Canlı ve anlık Karesi seçim sonuçları ve adayların oy oranları YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte canlı ve anlık il il, ilçe ilçe seçim sonucu ve oy oranları sorgulama ekranı 2024.