Barış zirvesinde soykırımcı Binyamin Netanyahu’nun ne işi olabilir?

Başkan Trump'ın İsrail temasları bir kez daha gösterdi ki… Bugünkü Siyonist kafa işbaşında olduğu müddetçe hakiki manadaki barış için daha çok çalışılması gerekecek. İşin düşündürücü yanı ise İsrail'e silah ve mühimmat sağlayan, katliamlarına göz yuman ülke devlet başkanlarının Şarm el -Şeyh'te bir belgeye taraf görünerek, adeta kirli ellerini yıkayıp, iki yıldır yaşananlar temize çekilmiş gibi ülkelerine dönüp, "Barışı tesis ettik" diyebilecek iki yüzlülüğü sergilemeleri olacak!



