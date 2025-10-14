Giriş Tarihi: 14.10.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 06:30
Barış zirvesinde soykırımcı Binyamin Netanyahu'nun ne işi olabilir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh 'teki Gazze Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a hareket ettiği esnada, işgalci İsrail'in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da zirveye katılacağı açıklandı. Başbakan Erdoğan, uçakta diplomasi kanallarını kullanarak Netanyahu'nun barış zirvesine katılmasına engel oldu. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde Mısır'da gerçekleştirilen tarihi zirveye yer verdi. İşte müderrisoğlu'nun o yazısı...