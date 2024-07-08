Giriş Tarihi: 08.07.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
21:31
Başıboş köpek sorununa kökten çözüm geliyor! 3 dosyalık rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında başıboş sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırlanan raporu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teslim ettiklerini bildirdi. Başıboş sokak köpeği sorununun çözüme ulaşacağına dair inancının tam olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, "Raporumuzun sorunun çözümüne ilişkin önemli katkılar sunacağına inanıyor; hayırlı olmasını diliyorum." dedi.