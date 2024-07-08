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Haberler Galeri Başıboş köpek sorununa kökten çözüm geliyor! 3 dosyalık rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu
Giriş Tarihi: 08.07.2024 21:21 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 21:31

Başıboş köpek sorununa kökten çözüm geliyor! 3 dosyalık rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında başıboş sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırlanan raporu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teslim ettiklerini bildirdi. Başıboş sokak köpeği sorununun çözüme ulaşacağına dair inancının tam olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, "Raporumuzun sorunun çözümüne ilişkin önemli katkılar sunacağına inanıyor; hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AA
Başıboş köpek sorununa kökten çözüm geliyor! 3 dosyalık rapor Başkan Erdoğan’a sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, partisinin MYK toplantısında sahipsiz köpeklere ilişkin hazırladıkları 3 dosyalık raporu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu bildirdi.

Başıboş köpek sorununa kökten çözüm geliyor! 3 dosyalık rapor Başkan Erdoğan’a sunuldu

"SAYIN CUMHURBAŞKANINI VE MYK ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRDİM"

Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün AK Parti MYK toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'a başıboş/saldırgan sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırladığımız raporu arz ederek zatı devletlerini ve MYK üyelerimizi bilgilendirdim." ifadelerini kullandı.

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Başıboş köpek sorununa kökten çözüm geliyor! 3 dosyalık rapor Başkan Erdoğan’a sunuldu

"RAPORUN SORUNUN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAĞINA İNANIYORUM"

Yenişehirlioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Raporumuzun mahiyetini detaylı bir şekilde dinleme nezaketi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sokaklarda aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanacağına, herkesin üzerinde mutabık kaldığı bu sorunun çözüme ulaşacağına inancımız tamdır.

Başıboş köpek sorununa kökten çözüm geliyor! 3 dosyalık rapor Başkan Erdoğan’a sunuldu

Evvela insan ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir.

Başıboş köpek sorununa kökten çözüm geliyor! 3 dosyalık rapor Başkan Erdoğan’a sunuldu

Raporumuzun sorunun çözümüne ilişkin önemli katkılar sunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum."

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