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Haberler Galeri Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 16:45

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı...

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bursa'daydı. AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılan Başkan Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile yola devam edeceklerini açıkladı. "Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız" açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan daha sonra Parti Bursa İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı:

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları!

KAMİL TURHAN
BÜYÜKORHAN

Başkan Erdoğan AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları'nı açıkladı | Video

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Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları!

ZAFER IŞIK
GEMLİK

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları!

MUSTAFA IŞIK
GÜRSU

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları!

YILMAZ ATAŞ
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