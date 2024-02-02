Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bursa'daydı. AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılan Başkan Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile yola devam edeceklerini açıkladı. "Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız" açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan daha sonra Parti Bursa İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı: