Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bursa'daydı. AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılan Başkan Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile yola devam edeceklerini açıkladı. 'Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız' açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan daha sonra Parti Bursa İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı: KAMİL TURHAN ZAFER IŞIK MUSTAFA IŞIK YILMAZ ATAŞ ALPER TABAN KAĞAN MEHMET USTA ALİ ÖZKAN ALİ DOĞRU FERHAT EROL GÖKHAN DİNÇER AHMET BEYGİRCİ CELİL ÇOLAK ALİ OSMAN TAYIR BEKİR AYDIN MUSTAFA DÜNDAR DAVUT AYDIN OKTAY YILMAZ