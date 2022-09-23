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Haberler Galeri Başkan Erdoğan: Dünya Türkiye'nin yıllardır söylediği noktaya geldi! Biden'ın ağzından çıkanlar bunun itirafı
Giriş Tarihi: 23.09.2022 07:39 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 07:39

Başkan Erdoğan: Dünya Türkiye'nin yıllardır söylediği noktaya geldi! Biden'ın ağzından çıkanlar bunun itirafı

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD dönüşünde yaptığı açıklamalarla birçok farklı noktaya dikkat çekti. BM görüşmeleri, Rusya Ukrayna savaşındaki esir değişiminde Türkiye'nin rolü, seçimler, TOKİ gibi başlıklarda soruları cevaplandıran Erdoğan'ın bugün Birleşmiş Milletler'de tartışılır hale gelen üyelerin veto hakkı gibi konuların yıllardır Türkiye'nin tezi olduğuna ve bugün Türkiye'nin dediği noktaya gelindiğini işaret etti. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çeken bölümler

ŞEBNEM BURSALI
HİLAL KAPLAN
Başkan Erdoğan: Dünya Türkiye’nin yıllardır söylediği noktaya geldi! Biden’ın ağzından çıkanlar bunun itirafı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri için gittiği ABD'deki ziyaretini tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan özetle "TOKİ'den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olanlar faydalanabilecek BM Genel Kurulu'nda, Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu hayatını kaybeden 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşındaki Abdülvahap'ın cansız bedenlerinin fotoğrafını göstermek suretiyle dünyaya bir insanlık dersi verdik" ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın söylediklerinden öne çıkanlar:

Başkan Erdoğan: Dünya Türkiye’nin yıllardır söylediği noktaya geldi! Biden’ın ağzından çıkanlar bunun itirafı

ZİYARET VERİMLİ OLDU: New York'ta gerçekleştirdiğim temasların uluslararası gündemde ülkemiz açısından önem taşıyan konularda mevcut tartışmalara katkı sağladığına inanıyorum. Hamdolsun son derece verimli, yoğun bir ziyaret oldu. Türkiye'nin bölgesel ve küresel meseleler hususundaki görüşlerinin giderek daha geniş bir çevrede destek bulmaya başladığını görüyoruz.

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Başkan Erdoğan: Dünya Türkiye’nin yıllardır söylediği noktaya geldi! Biden’ın ağzından çıkanlar bunun itirafı

Medya ve entelektüel çevrelerdeki tartışmalar yanında her Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bizimle benzer görüşleri dile getiren liderlerin sayısı artıyor. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası sürecinde mesafe kat ettikçe küresel barışa, huzura, refaha olan katkımız daha da çoğalacaktır.

Başkan Erdoğan: Dünya Türkiye’nin yıllardır söylediği noktaya geldi! Biden’ın ağzından çıkanlar bunun itirafı

TALEP 5 MİLYONA YAKLAŞTI: Cumhuriyet tarihinin en geniş, en kapsamlı konut kampanyasını başlatmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ekim ayı sonuna kadar süreceğini ifade ettiğimiz başvurulara ilk gün 1 milyon talep gelmişti. Şu anda 5 milyona yaklaştı. Özellikle gençlerimiz projeyi ciddi manada sahiplendi.




Başkan Erdoğan: Dünya Türkiye’nin yıllardır söylediği noktaya geldi! Biden’ın ağzından çıkanlar bunun itirafı

Kampanyaya gösterilen teveccüh aslında vatandaşımızın devletine olan güveninin bir işaretidir. Devlete güvendiği için de buna böyle ilgi gösteriyor.

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