ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri için gittiği ABD'deki ziyaretini tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan özetle "TOKİ'den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olanlar faydalanabilecek BM Genel Kurulu'nda, Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu hayatını kaybeden 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşındaki Abdülvahap'ın cansız bedenlerinin fotoğrafını göstermek suretiyle dünyaya bir insanlık dersi verdik" ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın söylediklerinden öne çıkanlar: