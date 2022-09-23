Giriş Tarihi: 23.09.2022 07:39
Güncelleme Tarihi: 23.09.2022
07:39
Başkan Erdoğan: Dünya Türkiye'nin yıllardır söylediği noktaya geldi! Biden'ın ağzından çıkanlar bunun itirafı
Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD dönüşünde yaptığı açıklamalarla birçok farklı noktaya dikkat çekti. BM görüşmeleri, Rusya Ukrayna savaşındaki esir değişiminde Türkiye'nin rolü, seçimler, TOKİ gibi başlıklarda soruları cevaplandıran Erdoğan'ın bugün Birleşmiş Milletler'de tartışılır hale gelen üyelerin veto hakkı gibi konuların yıllardır Türkiye'nin tezi olduğuna ve bugün Türkiye'nin dediği noktaya gelindiğini işaret etti. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çeken bölümler