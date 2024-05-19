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Haberler Galeri Başkan Erdoğan ile Milli sporcu Abdullah Öztürk arasında gülümseten diyalog: Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim
Giriş Tarihi: 19.05.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 15:49

Başkan Erdoğan ile Milli sporcu Abdullah Öztürk arasında gülümseten diyalog: Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Buluşması"nda gençlik temsilcileri ve milli sporcularla bir araya geldi. Konuşmasının ardından milli sporcularla sohbet Başkan Erdoğan, Paralimpik Milli sporcu Abdullah Öztürk için "Abdullah çok farklı bir delikanlı. Masatenisinde bir beni yenemedi, ama tüm dünyayı yendi" ifadelerini kullandı. Öztürk'ün, "Sayın Cumhurbaşkanım sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim" yanıtı ise salondaki herkesi güldürdü.

Başkan Erdoğan ile Milli sporcu Abdullah Öztürk arasında gülümseten diyalog: Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Buluşması"nda gençlik temsilcileri ve milli sporcularla buluştu.

Başkan Erdoğan ile Milli sporcu Abdullah Öztürk arasında gülümseten diyalog: Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim

Başkan Erdoğan ile Paralimpil Milli sporcu Abdullah Öztürk arasındaki diyalog salondakileri kahkahaya boğdu.

Abdullah Öztürk'ten Başkan Erdoğan'a: "Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim" | Video

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Başkan Erdoğan ile Milli sporcu Abdullah Öztürk arasında gülümseten diyalog: Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim

"SİZİ DÜNYA YENEMEDİ BEN NASIL YENEYİM"

Konuşmasının ardından milli sporcularla sohbet eden Başkan Erdoğan, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan Masa Tenisi sporcusu Abdullah Öztürk için "Abdullah çok farklı bir delikanlı. Masatenisinde bir beni yenemedi, ama tüm dünyayı yendi" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ile Milli sporcu Abdullah Öztürk arasında gülümseten diyalog: Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim

Öztürk'ün "Sayın Cumhurbaşkanım sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim" yanıtı ise salondaki herkesi güldürdü.

Başkan Erdoğan ile Milli sporcu Abdullah Öztürk arasında gülümseten diyalog: Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim

Başkan Erdoğan'ı Paris Olimpiyat Oyunları'nda yapacağı maçlara davet eden Öztürk, "Cumhurbaşkanım finale kalırsam final maçımıza gelmenizi çok isterim. Ayrı bir motivasyonla oynarım. Parçalarım yani orayı" dedi.

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