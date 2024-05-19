Başkan Erdoğan ile Milli sporcu Abdullah Öztürk arasında gülümseten diyalog: Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim

"SİZİ DÜNYA YENEMEDİ BEN NASIL YENEYİM"

Konuşmasının ardından milli sporcularla sohbet eden Başkan Erdoğan, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan Masa Tenisi sporcusu Abdullah Öztürk için "Abdullah çok farklı bir delikanlı. Masatenisinde bir beni yenemedi, ama tüm dünyayı yendi" ifadelerini kullandı.