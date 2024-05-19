Giriş Tarihi: 19.05.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
15:49
Başkan Erdoğan ile Milli sporcu Abdullah Öztürk arasında gülümseten diyalog: Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Buluşması"nda gençlik temsilcileri ve milli sporcularla bir araya geldi. Konuşmasının ardından milli sporcularla sohbet Başkan Erdoğan, Paralimpik Milli sporcu Abdullah Öztürk için "Abdullah çok farklı bir delikanlı. Masatenisinde bir beni yenemedi, ama tüm dünyayı yendi" ifadelerini kullandı. Öztürk'ün, "Sayın Cumhurbaşkanım sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim" yanıtı ise salondaki herkesi güldürdü.