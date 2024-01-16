Giriş Tarihi: 16.01.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
20:31
Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü: Yeni bir başlangıç olacak...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile canlı bağlantı yolu ile görüştü. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de başlayacak. Başkan Erdoğan, görevin yeni bir başlangıç olacağını kaydederek, "Milletimize büyük bir gurur yaşatacaksınız. Bu görev hem bilim misyonu hem de çocuklarımıza ilham kaynağı olması nedeniyle çok kıymetli." dedi.