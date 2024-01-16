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Haberler Galeri Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü: Yeni bir başlangıç olacak...
Giriş Tarihi: 16.01.2024 20:29 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 20:31

Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü: Yeni bir başlangıç olacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile canlı bağlantı yolu ile görüştü. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de başlayacak. Başkan Erdoğan, görevin yeni bir başlangıç olacağını kaydederek, "Milletimize büyük bir gurur yaşatacaksınız. Bu görev hem bilim misyonu hem de çocuklarımıza ilham kaynağı olması nedeniyle çok kıymetli." dedi.

Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü: Yeni bir başlangıç olacak...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de başlayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Şubat 2021'de Milli Uzay Programı'nı açıkladığı anımsatılarak, 10 hedef içerisinde yer alan bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi için başlatılan projede sona gelindiği belirtildi.

Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü: Yeni bir başlangıç olacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile Kabine Toplantısı sırasında canlı bağlantı yolu ile görüştü.

Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"

Yarın gece tarihi bir göreve çıkacaksın. Uzay görevi icra eden ilk vatandaşımız sen olacaksın. Milletimize büyük bir gurur yaşatacaksınız. Bu görev hem bilim misyonu hem de çocuklarımıza ilham kaynağı olması nedeniyle çok kıymetli. İnşallah bu yeni bir başlangıç olacak. Hedefi hep daha yükseğe taşıyacağız, sana ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Yolun açık olsun.

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Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü: Yeni bir başlangıç olacak...

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından da, "Yarın gece saat 01.11'de uzaya uğurlayacağımız ilk Türk astronotumuzu büyüyen, güçlenen ve iddia sahibi Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Alper Gezeravcı kardeşimize Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürüteceği bilimsel çalışmalarda şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü: Yeni bir başlangıç olacak...

FIRLATMA TÖRENİ BİRÇOK İLDEN İZLENEBİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim insanlarından oluşan heyetin, Florida eyaletinde gerçekleştirilecek fırlatma törenine katılmak üzere ABD'ye gittiği hatırlatılan açıklamada, fırlatma işleminin 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de yapılacağı bildirildi.

Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü: Yeni bir başlangıç olacak...

Açıklamada, ISS'ye kenetlenmenin ise 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşeceğine işaret edildi.

Törenin, 17 Ocak saat 23.00'ten itibaren Ankara-Kızılay ile İstanbul-Taksim'deki planetaryumlardan da takip edilebileceğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

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