Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü: Yeni bir başlangıç olacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile Kabine Toplantısı sırasında canlı bağlantı yolu ile görüştü.

Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"

Yarın gece tarihi bir göreve çıkacaksın. Uzay görevi icra eden ilk vatandaşımız sen olacaksın. Milletimize büyük bir gurur yaşatacaksınız. Bu görev hem bilim misyonu hem de çocuklarımıza ilham kaynağı olması nedeniyle çok kıymetli. İnşallah bu yeni bir başlangıç olacak. Hedefi hep daha yükseğe taşıyacağız, sana ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Yolun açık olsun.