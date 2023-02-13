Başkan Erdoğan Kahramanmaraş depreminde yaralananları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti

EMİNE ERDOĞAN: GÖZYAŞLARIMIZI BİRLİK VE BERABERLİKLE DİNDİRECEĞİZ

Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Rabbim, tüm afetzedelerimize şifa versin. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde taşırken, gözyaşlarımızı birlik ve beraberlikle dindireceğiz." ifadelerine yer verdi.