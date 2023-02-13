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Haberler Galeri Başkan Erdoğan Kahramanmaraş depreminde yaralananları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti
Giriş Tarihi: 13.02.2023 19:26 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 19:45

Başkan Erdoğan Kahramanmaraş depreminde yaralananları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul'a nakli devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ''Asrın Felaketi'' olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen depremzedeleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

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Başkan Erdoğan Kahramanmaraş depreminde yaralananları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzedeleri ziyaret etti.

Başkan Erdoğan Kahramanmaraş depreminde yaralananları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralanan bazı vatandaşlar İstanbul'daki hastanelere sevk edilmişti.

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Başkan Erdoğan Kahramanmaraş depreminde yaralananları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaralı depremzedeler ve ailelerini ziyaret etmek üzere saat 17.30 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi.

Başkan Erdoğan Kahramanmaraş depreminde yaralananları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da eşlik etti. Başkan Erdoğan, depremzedeleri hasta odalarında ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan Kahramanmaraş depreminde yaralananları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti

EMİNE ERDOĞAN: GÖZYAŞLARIMIZI BİRLİK VE BERABERLİKLE DİNDİRECEĞİZ

Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Rabbim, tüm afetzedelerimize şifa versin. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde taşırken, gözyaşlarımızı birlik ve beraberlikle dindireceğiz." ifadelerine yer verdi.

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