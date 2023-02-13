Giriş Tarihi: 13.02.2023 19:26
Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
19:45
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş depreminde yaralananları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul'a nakli devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ''Asrın Felaketi'' olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen depremzedeleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.