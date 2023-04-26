Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:29
Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
10:29
Başkan Erdoğan rahatsızlandı, on binlerce mesaj geldi! Sosyal medyada duygu seli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında geçirdiği rahatsızlık sonrasında önce programa ara verildi. Ardından da gerekli müdahale sonrasında devam kararı aldı. Kalan bölümün çok uzatılmadığı yayının ardından Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama da yapıldı. Erdoğan'ın reklam arasından sonra helallik istemesinin ardından sosyal medyada on binlerce destek mesajı geldi.