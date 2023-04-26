Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Başkan Erdoğan rahatsızlandı, on binlerce mesaj geldi! Sosyal medyada duygu seli
Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 10:29

Başkan Erdoğan rahatsızlandı, on binlerce mesaj geldi! Sosyal medyada duygu seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında geçirdiği rahatsızlık sonrasında önce programa ara verildi. Ardından da gerekli müdahale sonrasında devam kararı aldı. Kalan bölümün çok uzatılmadığı yayının ardından Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama da yapıldı. Erdoğan'ın reklam arasından sonra helallik istemesinin ardından sosyal medyada on binlerce destek mesajı geldi.

SABAH İNTERNET
Başkan Erdoğan rahatsızlandı, on binlerce mesaj geldi! Sosyal medyada duygu seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gece katıldığı canlı yayında ufak bir rahatsızlık geçirirken yaptığı açıklamada "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı midemi ciddi anlamda üşütmüşüm" ifadelerini kullandı. Verilen ara sonrasında yaptığı bu açıklama ile programa devam eden Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama da yapıldı.

Başkan Erdoğan rahatsızlandı, on binlerce mesaj geldi! Sosyal medyada duygu seli

SOSYAL MEDYADA DUYGU SELİ

Diğer yandan Erdoğan ayrıca "Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" diyerek vatandaşlardan helallik istedi. Bu sözleri sonrasında sosyal medyada adeta duygu seli yaşandı. #RecepTayyipErdoğan ve #HelalOlsun etiketi sosyal medyada gündem olurken vatandaşlardan Erdoğan'a on binlerce mesaj yağdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan rahatsızlandı, on binlerce mesaj geldi! Sosyal medyada duygu seli

Diğer yandan başta Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olmak üzere siyasi parti liderleri de Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajlarını iletti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu vurguladı. İşte detaylar...

Başkan Erdoğan rahatsızlandı, on binlerce mesaj geldi! Sosyal medyada duygu seli

ÖMER ÇELİK'TEN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında rahatsızlandı. Çelik, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan rahatsızlandı, on binlerce mesaj geldi! Sosyal medyada duygu seli

Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" paylaşımında bulundu.

SON DAKİKA