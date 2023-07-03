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Haberler Galeri Başkan Erdoğan talimat verdi! İstanbul'a özel reçete: 5 ilçeye ayrı parantez
Giriş Tarihi: 03.07.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 08:20

Başkan Erdoğan talimat verdi! İstanbul'a özel reçete: 5 ilçeye ayrı parantez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda başta İstanbul'da 1994'teki belediyecilik ruhu için seferberlik başlatıldı. İstanbul için özel reçete hazırlandı. İşte detaylar...

Fatma GÖKSU
Başkan Erdoğan talimat verdi! İstanbul’a özel reçete: 5 ilçeye ayrı parantez

31 Mart seçimlerinde İstanbul'un yeniden fethedilmesi ve şahlanış döneminin başlamasının şifreleri vatandaş tarafından alınacak. 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından başlatılan ve bir aydır devam eden seçmen memnuniyeti anketi çalışması bayram boyunca sürdü.

Başkan Erdoğan talimat verdi! İstanbul’a özel reçete: 5 ilçeye ayrı parantez

AK Parti, kendisine oy vermeyen vatandaşın oy vermeme sebebini sordu. Bir aylık çalışmanın raporu Başkan Erdoğan'a sunulacak. Seçmen memnuniyeti anketine göre yol haritası çizilecek. AK Parti'ye doğru bir adım atana partililer koşarak gidecek. İstanbul'da kapısı çalınmadık, ulaşılmadık, kalbi fethedilmedik hiç kimseyi bırakılmayacak.

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Başkan Erdoğan talimat verdi! İstanbul’a özel reçete: 5 ilçeye ayrı parantez

5 İLÇEYE AYRI PARANTEZ

Hedef İstanbul'un 39 ilçesinde de birinci parti olmak. Bu kapsamda zafer sarhoşluğuna kapılmadan milletle teşkilat arasındaki gönül köprüleri sağlamlaştırılacak. İstanbul Teşkilatına uyarılarda bulunan Başkan Erdoğan, "Unutmayın, ilçelerde 24 belediyeden 19 belediyeye düştük" demişti.

Başkan Erdoğan talimat verdi! İstanbul’a özel reçete: 5 ilçeye ayrı parantez

Erdoğan'ın bahsettiği AK Partili belediyelerin yönetiminde olan Beyoğlu, Çatalca, Eyüpsultan, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde Mayıs 2023 seçimlerinde yaşanan oy kaybının telafi edilmesi için özel çalışma yapılacak. Bu 5 ilçede neden oy kaybı yaşandığının hesabı yapılacak, neden ve niçin bu noktaya gelindiği araştırılacak. Eksiklikler giderilecek. Vatandaşlar Türkiye Yüzyılı hedeflerine ısındırılacak ve onları inandıracak adımlar atılacak.

Başkan Erdoğan talimat verdi! İstanbul’a özel reçete: 5 ilçeye ayrı parantez

ALGI BELEDİYECİLİĞİNİN KARNESİ ANLATILIYOR

Başkan Erdoğan'ın "1994 ruhunu tekrar dirilterek şehirlerimizin üzerine karabasan misali çöken fetret devrine hep birlikte son vereceğiz" sözü üzerine İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Muğla, Tekirdağ, Eskişehir ve Aydın CHP'li 11 büyükşehirin 4 yıllık hizmet ve eser siyasetindeki performansları mercek altına alındı.

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