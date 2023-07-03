Başkan Erdoğan talimat verdi! İstanbul’a özel reçete: 5 ilçeye ayrı parantez

Erdoğan'ın bahsettiği AK Partili belediyelerin yönetiminde olan Beyoğlu, Çatalca, Eyüpsultan, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde Mayıs 2023 seçimlerinde yaşanan oy kaybının telafi edilmesi için özel çalışma yapılacak. Bu 5 ilçede neden oy kaybı yaşandığının hesabı yapılacak, neden ve niçin bu noktaya gelindiği araştırılacak. Eksiklikler giderilecek. Vatandaşlar Türkiye Yüzyılı hedeflerine ısındırılacak ve onları inandıracak adımlar atılacak.