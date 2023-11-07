Başkan Erdoğan ve Türkiye Filistin için tüm imkanlarını seferber ediyor

TÜRKİYE FİLİSTİN'İ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

Geçmişte de bu konuda hassasiyeti dünya tarafından da bilinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki soykırımın son bulması için yoğun diplomasi faaliyetlerini ilk günden bu yana sürdürmeye devam ediyor.