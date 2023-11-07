Giriş Tarihi: 07.11.2023 19:08
Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
20:19
Başkan Erdoğan ve Türkiye Filistin için tüm imkanlarını seferber ediyor
İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü soykırım ve katliam sürüyor. Bu süreçte Filistinliler ve her gün bombalanan Gazze için Türkiye elini taşın altına koymaktan geri durmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomatik alanda en güçlü ve yüksek sesle dünyaya çağrıda bulunmaya devam ediyor. Türkiye insani yardım konusunda da imkanlarını seferber ediyor. Peki Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye Filistin için neler yaptı? İşte adım adım Türkiye'nin Filistin ve Gazze için gerçekleştirdiği hamleler...