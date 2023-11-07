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Haberler Galeri Başkan Erdoğan ve Türkiye Filistin için tüm imkanlarını seferber ediyor
Giriş Tarihi: 07.11.2023 19:08 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 20:19

Başkan Erdoğan ve Türkiye Filistin için tüm imkanlarını seferber ediyor

İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü soykırım ve katliam sürüyor. Bu süreçte Filistinliler ve her gün bombalanan Gazze için Türkiye elini taşın altına koymaktan geri durmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomatik alanda en güçlü ve yüksek sesle dünyaya çağrıda bulunmaya devam ediyor. Türkiye insani yardım konusunda da imkanlarını seferber ediyor. Peki Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye Filistin için neler yaptı? İşte adım adım Türkiye'nin Filistin ve Gazze için gerçekleştirdiği hamleler...

Başkan Erdoğan ve Türkiye Filistin için tüm imkanlarını seferber ediyor

TÜRKİYE FİLİSTİN'İ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

Geçmişte de bu konuda hassasiyeti dünya tarafından da bilinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki soykırımın son bulması için yoğun diplomasi faaliyetlerini ilk günden bu yana sürdürmeye devam ediyor.

Başkan Erdoğan ve Türkiye Filistin için tüm imkanlarını seferber ediyor

Başkan Erdoğan, bu kapsamda 7 Ekim 2023'ten bu yana 27 ülkenin Devlet Başkanı ve Başkanları ile görüşme gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan ve Türkiye Filistin için tüm imkanlarını seferber ediyor

İşte Başkan Erdoğan'ın Filistin'teki yoğun çabasının net olarak gözüktüğü ve günden güne dünyanın dikkatini çeken kritik açıklamaları ve Türkiye'nin Filistin için attığı adımlar...

Başkan Erdoğan ve Türkiye Filistin için tüm imkanlarını seferber ediyor
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Başkan Erdoğan ve Türkiye Filistin için tüm imkanlarını seferber ediyor
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