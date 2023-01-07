Başkan Erdoğan yangın mağdurlarına evlerini teslim ediyor! "Ateş bu kez düştüğü yeri yakmadı, arkamızda kapı gibi devletimiz vardı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldı. Vatandaşların güvenli yerlere taşınması sağlanırken bir yandan da yeni köyün inşası için çalışmalar sürdürüldü. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun bir şekilde planlaması yapıldı. İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından 896 konut, 280 ahırın inşaatlarına başlandı. 427 konut ve 108 ahır kısa sürede tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. Yöresel mimariye uygun olarak tek ve iki katlı, depolu yapılan evlerde yanmayan malzeme kullanılmasına özen gösterildi.