Giriş Tarihi: 07.01.2023 07:18
Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
07:21
Başkan Erdoğan yangın mağdurlarına evlerini teslim ediyor! "Ateş bu kez düştüğü yeri yakmadı, arkamızda kapı gibi devletimiz vardı"
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük Manavgat yangınında evleri küle dönen afetzedeler için inşa edilen 427 konut bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Tamamlanan konutlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hak sahiplerine teslim ediliyor. Ayrıca yapımı tamamlanan 2 köy konağı da hizmete giriyor. Yeni evlerine kavuşan vatandaşlar, "Devletimiz bizi mağdur etmedi" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler. Yangında evini ve hayvanlarını kaybeden Osman Arslan evine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken " Evim ve hayvanlarım gözümün önünde küle döndü. 2 günde evin olduğu alanı temizlediler. Bir yılda evimi teslim ettiler. Hayvanlarımın kilosuna kadar sorup kapıma kadar getirdiler. Ateş düştüğü yeri yakmadı, arkamızda kapı gibi devletimiz vardı" dedi.