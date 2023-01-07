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Giriş Tarihi: 07.01.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 07:21

Başkan Erdoğan yangın mağdurlarına evlerini teslim ediyor! "Ateş bu kez düştüğü yeri yakmadı, arkamızda kapı gibi devletimiz vardı"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük Manavgat yangınında evleri küle dönen afetzedeler için inşa edilen 427 konut bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Tamamlanan konutlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hak sahiplerine teslim ediliyor. Ayrıca yapımı tamamlanan 2 köy konağı da hizmete giriyor. Yeni evlerine kavuşan vatandaşlar, "Devletimiz bizi mağdur etmedi" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler. Yangında evini ve hayvanlarını kaybeden Osman Arslan evine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken " Evim ve hayvanlarım gözümün önünde küle döndü. 2 günde evin olduğu alanı temizlediler. Bir yılda evimi teslim ettiler. Hayvanlarımın kilosuna kadar sorup kapıma kadar getirdiler. Ateş düştüğü yeri yakmadı, arkamızda kapı gibi devletimiz vardı" dedi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Başkan Erdoğan yangın mağdurlarına evlerini teslim ediyor! Ateş bu kez düştüğü yeri yakmadı, arkamızda kapı gibi devletimiz vardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021'de yaşanan orman yangınında evleri yanan vatandaşlar yeni konutlarına kavuşuyor. Tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan yangın Alanya, Gündoğmuş, Akseki İlçelerinde toplam 59 mahallede 10 gün boyunca etkili oldu. Afette 2'si ormancı 7 kişi yaşamını yitirdi, 821 vatandaş yaralandı, 60 bin hektarlık alan kül oldu. 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. 33 bin hayvan telef oldu.

Başkan Erdoğan yangın mağdurlarına evlerini teslim ediyor! Ateş bu kez düştüğü yeri yakmadı, arkamızda kapı gibi devletimiz vardı

KISA SÜREDE YARALAR SARILMAYA BAŞLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın sonrası afet bölgesine gitti, incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanı Murat Kurum, 15 gün bölgede kaldı. 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla, teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmaları hızlıca tamamlandı.

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Başkan Erdoğan yangın mağdurlarına evlerini teslim ediyor! Ateş bu kez düştüğü yeri yakmadı, arkamızda kapı gibi devletimiz vardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldı. Vatandaşların güvenli yerlere taşınması sağlanırken bir yandan da yeni köyün inşası için çalışmalar sürdürüldü. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun bir şekilde planlaması yapıldı. İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından 896 konut, 280 ahırın inşaatlarına başlandı. 427 konut ve 108 ahır kısa sürede tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. Yöresel mimariye uygun olarak tek ve iki katlı, depolu yapılan evlerde yanmayan malzeme kullanılmasına özen gösterildi.

Başkan Erdoğan yangın mağdurlarına evlerini teslim ediyor! Ateş bu kez düştüğü yeri yakmadı, arkamızda kapı gibi devletimiz vardı

DEVLET HEP YANIMIZDAYDI

Yangında herşeyini kaybeden 4 çocuk babası Osman Arslan ve eşi Beyhan Aslan ev ve ahırlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Arslan " Yangın başladığı andan itibaren birçok bakanımız köyümüze geldi. Bizlere destek oldu, acımızı paylaştı. Biz evimizi nasıl yapacağımızı düşünürken devletimiz bize modern ahırlı evler inşa etti.

Başkan Erdoğan yangın mağdurlarına evlerini teslim ediyor! Ateş bu kez düştüğü yeri yakmadı, arkamızda kapı gibi devletimiz vardı

Sağ olsunlar. Herşeyimizi düşünmüşler. Gelip telef olan hayvanlarımızı tespit ettiler. Hayvanlarımızı kapımıza kadar getirdiler. Ateş düştüğü yeri yakar derler. Devletimizin de içi bizlerle yandı. Yanımızda olduğunu bize gösterdi." Dedi.

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