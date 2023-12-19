Giriş Tarihi: 19.12.2023 06:33
Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
06:34
Başkan Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına net mesaj: Tek hedefimiz şehirlerimizi yeniden hizmetle buluşturmak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti teşkilatlarına mesaj yolladı. Başkan Erdoğan: "Çok önemli bir sürece giriyoruz. Sürekli sahada olup vatandaşla iç içe olacağız. Tek hedefimiz, şehirlerimizi yeniden hizmetle buluşturmak ve bunun için seçimi kazanmak. Özellikle İstanbul'u kazanacağız, hazırlığımızı buna göre yapıyoruz." dedi.