Başkan Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına net mesaj: Tek hedefimiz şehirlerimizi yeniden hizmetle buluşturmak

MİLLETVEKİLLERİNDEN ADAY YOK



Erdoğan'ın hem bu toplantılar hem de MKYK'da yaptığı konuşmalarda, milletvekillerinden belediye başkanı adayı göstermeyi düşünmediğini belirterek "Bizim milletvekili arkadaşlarımızın dışında da çok donanımlı arkadaşlarımız var" dediği kaydedildi.



