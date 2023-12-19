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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına net mesaj: Tek hedefimiz şehirlerimizi yeniden hizmetle buluşturmak
Giriş Tarihi: 19.12.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 06:34

Başkan Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına net mesaj: Tek hedefimiz şehirlerimizi yeniden hizmetle buluşturmak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti teşkilatlarına mesaj yolladı. Başkan Erdoğan: "Çok önemli bir sürece giriyoruz. Sürekli sahada olup vatandaşla iç içe olacağız. Tek hedefimiz, şehirlerimizi yeniden hizmetle buluşturmak ve bunun için seçimi kazanmak. Özellikle İstanbul'u kazanacağız, hazırlığımızı buna göre yapıyoruz." dedi.

ZÜBEYDE YALÇIN
Başkan Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına net mesaj: Tek hedefimiz şehirlerimizi yeniden hizmetle buluşturmak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, İstanbul, İzmir milletvekilleri ve teşkilat yöneticileriyle bir araya geldiği toplantılarda, "Tek hedefimiz, şehirlerimizi yeniden hizmetle buluşturmak ve bunun için seçimi kazanmak.

Başkan Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına net mesaj: Tek hedefimiz şehirlerimizi yeniden hizmetle buluşturmak

Milletvekillerinden aday göstermeyi düşünmüyoruz" mesajı verdiği belirtildi. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta üç büyük şehrin belediye başkan adaylarını belirlemek için istişare süreci yürüttü.

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Başkan Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına net mesaj: Tek hedefimiz şehirlerimizi yeniden hizmetle buluşturmak

Bu illerin milletvekili ve teşkilat yöneticileriyle ayrı ayrı toplantılar yapan Erdoğan, formlar dağıttı. Bu formlarda üç aday isminin yanı sıra AK Parti'de olan ilçe belediye başkanlarından memnuniyetleri soruldu.

Başkan Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına net mesaj: Tek hedefimiz şehirlerimizi yeniden hizmetle buluşturmak

MİLLETVEKİLLERİNDEN ADAY YOK

Erdoğan'ın hem bu toplantılar hem de MKYK'da yaptığı konuşmalarda, milletvekillerinden belediye başkanı adayı göstermeyi düşünmediğini belirterek "Bizim milletvekili arkadaşlarımızın dışında da çok donanımlı arkadaşlarımız var" dediği kaydedildi.

Başkan Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına net mesaj: Tek hedefimiz şehirlerimizi yeniden hizmetle buluşturmak

Erdoğan'ın, milletvekillerinden belediye başkan adayı göstermeme kararını sadece İstanbul için esnetmesinin gündeme gelebileceği kulislerde konuşuluyor.

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