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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'dan "KAAN" açıklaması: Savunma sanayiinde yeni müjdeler vereceğiz
Giriş Tarihi: 21.02.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 14:53

Başkan Erdoğan'dan "KAAN" açıklaması: Savunma sanayiinde yeni müjdeler vereceğiz

Milli Muharip Uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyon mitinginde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendi 5. Nesil savaş uçağını yapma noktasında çok önemli bir adımı geride bıraktığını belirterek, "Hazımsızlara, işbirlikçilere rağmen uçağımız göklerle buluştu. Savunma sanayinde yeni müjdeler vereceğiz. Durun daha neler gelecek neler..." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan KAAN açıklaması: Savunma sanayiinde yeni müjdeler vereceğiz

Milli Muharip Uçak KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı.

Başkan Erdoğan’dan KAAN açıklaması: Savunma sanayiinde yeni müjdeler vereceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da düzenlenen mitingde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan’dan KAAN açıklaması: Savunma sanayiinde yeni müjdeler vereceğiz

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIMI GERİDE BIRAKTIK"

"Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden birini daha yaşadık." diyen Başkan Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

Başkan Erdoğan’dan KAAN açıklaması: Savunma sanayiinde yeni müjdeler vereceğiz

"DAHA NELER GELECEK NELER"

Erdoğan, "Hazımsızlara, işbirlikçilere rağmen uçağımız göklerle buluştu. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Daha neler gelecek neler. Kızılelma F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor.

Başkan Erdoğan’dan KAAN açıklaması: Savunma sanayiinde yeni müjdeler vereceğiz

Daha yapacağız. KAAN aynı F-16 gibi. Böylece Türkiye 5'inci nesil uçağımızda kritik bir aşamayı daha geride bıraktık. KAAN'ımızın diğer testlerini de hızla tamamlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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