Giriş Tarihi: 21.02.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
14:53
Başkan Erdoğan'dan "KAAN" açıklaması: Savunma sanayiinde yeni müjdeler vereceğiz
Milli Muharip Uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyon mitinginde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendi 5. Nesil savaş uçağını yapma noktasında çok önemli bir adımı geride bıraktığını belirterek, "Hazımsızlara, işbirlikçilere rağmen uçağımız göklerle buluştu. Savunma sanayinde yeni müjdeler vereceğiz. Durun daha neler gelecek neler..." ifadelerini kullandı.