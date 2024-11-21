Başkan Erdoğan’dan küresel diplomaside tam performans! 17 ay 24 ülke 100’den fazla lider

Başkan Erdoğan, ziyaretleri kapsamında katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, NATO Liderler Zirvesi, G20 Liderler Zirvesi, İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi Olağan Üstü Ortak Zirvesi, BRICS Liderler Zirvesi ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi'nde Gazze'deki soykırıma dikkat çekti, İsrail'in uluslararası iş birliği ile bir an önce durdurulması gerektiğini savundu.



