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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'dan küresel diplomaside tam performans! 17 ay 24 ülke 100’den fazla lider
Giriş Tarihi: 21.11.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 06:57

Başkan Erdoğan'dan küresel diplomaside tam performans! 17 ay 24 ülke 100’den fazla lider

Brezilya'daki G20 liderler zirvesi kapsamında temaslarını tamamlayarak önceki gün yurda dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletten 5 yıl daha yetki aldığı 28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonraki 17 ayda 24 ülkeye ziyarette bulundu. Ziyaretlerdeki 1 numaralı gündemi İsrail'in Gazze'deki soykırımı olan Başkan Erdoğan, Son 17 ayda 100'den fazla liderle küresel ve bölgesel meselelerin yanı sıra askeri, siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele de alındığı görüşmelerde bulundu.

YUSUF ÖZDEMİR
Başkan Erdoğan’dan küresel diplomaside tam performans! 17 ay 24 ülke 100’den fazla lider

Başkan Erdoğan, son 17 ayda düzenlediği yurtdışı ziyaretleri kapsamındaki seyahat uzunluğu 160 bin kilometreyi aştı.

Başkan Erdoğan’dan küresel diplomaside tam performans! 17 ay 24 ülke 100’den fazla lider

İLK ZİYARETİNİ KKTC'YE YAPTI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı verilerine göre, Başkan Erdoğan, 28 Mayıs 2023 tarihinden sonraki ilk yurtdışı ziyaretini 12 Haziran 2023'te Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptı.

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Başkan Erdoğan’dan küresel diplomaside tam performans! 17 ay 24 ülke 100’den fazla lider

Erdoğan KKTC ziyaretinin ardından son 17 ayda sırasıyla; Azerbaycan, Litvanya, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Macaristan, Rusya, Hindistan, ABD, Nahçıvan, Kazakistan, Özbekistan, Almanya, Cezayir, Yunanistan, Mısır, Irak, İspanya, İtalya, Arnavutluk, Sırbistan, Kırgızistan ve Brezilya'ya gitti.

Başkan Erdoğan’dan küresel diplomaside tam performans! 17 ay 24 ülke 100’den fazla lider

1 NUMARALI GÜNDEMİ GAZZE OLDU

Başkan Erdoğan'ın 28 Mayıs 2023'ten sonraki yurtdışı ziyaretlerinde 1 numaralı gündemi İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım oldu.

Başkan Erdoğan’dan küresel diplomaside tam performans! 17 ay 24 ülke 100’den fazla lider

Başkan Erdoğan, ziyaretleri kapsamında katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, NATO Liderler Zirvesi, G20 Liderler Zirvesi, İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi Olağan Üstü Ortak Zirvesi, BRICS Liderler Zirvesi ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi'nde Gazze'deki soykırıma dikkat çekti, İsrail'in uluslararası iş birliği ile bir an önce durdurulması gerektiğini savundu.

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