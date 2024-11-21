Giriş Tarihi: 21.11.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024
06:57
Başkan Erdoğan'dan küresel diplomaside tam performans! 17 ay 24 ülke 100’den fazla lider
Brezilya'daki G20 liderler zirvesi kapsamında temaslarını tamamlayarak önceki gün yurda dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletten 5 yıl daha yetki aldığı 28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonraki 17 ayda 24 ülkeye ziyarette bulundu. Ziyaretlerdeki 1 numaralı gündemi İsrail'in Gazze'deki soykırımı olan Başkan Erdoğan, Son 17 ayda 100'den fazla liderle küresel ve bölgesel meselelerin yanı sıra askeri, siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele de alındığı görüşmelerde bulundu.