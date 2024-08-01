Giriş Tarihi: 01.08.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
09:01
Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına net talimat: AK Parti'de bahane olmaz sorun varsa çözeceksiniz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına başkanlık etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen soru-cevap kısmında söz alan il, ilçe belediye başkanları illerinin sorunlarını ve taleplerini iletti. Anadolu'dan gelen talep yağmurunu bakan ve bakan yardımcıları yanıtladı. İstişare kültürünü devam ettiren AK Parti il başkanları toplantısında Başkan Erdoğan, söz isteyen herkese söz verdi ve cevapların kendilerini tatmin edip etmediğini sordu. Erdoğan, "Bahane üretmeyeceksiniz vatandaşın hizmet talebini çözeceksiniz. AK Parti'de bahane olmaz. Vatandaşa 'yok' yok. Geri çevirmeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.