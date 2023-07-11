Başkan Erdoğan’dan NATO ve AB’ye ezber bozan mesaj: O görüşme ipucunu verdi! 3 vurgu öne çıktı

SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşe yazısında, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki kritik NATO Zirvesi'nin, Türk- Amerikan ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik sürecinin canlandırılması ve NATO'nun yeni savunma planları açısından kıran kırana müzakerelere sahne olduğunu aktardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinin, zirvenin Türkiye açısından 'özellikli yönü' hakkında epeyce ipucu verdiğini belirten Okan Müderrisoğlu, Erdoğan'ın verdiği 3 mesaja dikkat çekti. İşte Okan Müderrisoğlu'nun o yazısı...