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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'dan NATO ve AB'ye ezber bozan mesaj: O görüşme ipucunu verdi! 3 vurgu öne çıktı
Giriş Tarihi: 11.07.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 07:05

Başkan Erdoğan'dan NATO ve AB'ye ezber bozan mesaj: O görüşme ipucunu verdi! 3 vurgu öne çıktı

SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşe yazısında, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki kritik NATO Zirvesi'nin, Türk- Amerikan ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik sürecinin canlandırılması ve NATO'nun yeni savunma planları açısından kıran kırana müzakerelere sahne olduğunu aktardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinin, zirvenin Türkiye açısından 'özellikli yönü' hakkında epeyce ipucu verdiğini belirten Okan Müderrisoğlu, Erdoğan'ın verdiği 3 mesaja dikkat çekti. İşte Okan Müderrisoğlu'nun o yazısı...

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Başkan Erdoğan’dan NATO ve AB’ye ezber bozan mesaj: O görüşme ipucunu verdi! 3 vurgu öne çıktı

Okan Müderrisoğlu'nun bugün kaleme aldığı köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Sizler, bu satırları okurken bizler bir grup gazeteci, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Vilnius'taki (Litvanya) kritik NATO Zirvesi'ni izliyor olacağız.

Başkan Erdoğan’dan NATO ve AB’ye ezber bozan mesaj: O görüşme ipucunu verdi! 3 vurgu öne çıktı

Zirve, Türk- Amerikan ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik sürecinin canlandırılması ve NATO'nun yeni savunma planları açısından kıran kırana müzakerelere sahne oldu. Nitekim Sn. Erdoğan, İstanbul'dan hareketinden önce Avrupa başkentlerinde gündemi sarsan bir çağrıya imza attı:

"Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım!"

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Başkan Erdoğan’dan NATO ve AB’ye ezber bozan mesaj: O görüşme ipucunu verdi! 3 vurgu öne çıktı

ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Alman Şansölyesi Scholz, Birleşik Krallık Başbakanı Sunak, İtalya Başbakanı Meloni, Yunanistan Başbakanı Miçotakis Cumhurbaşkanımızla görüşmesi netleşen liderler.
Ayrıca...

Başkan Erdoğan’dan NATO ve AB’ye ezber bozan mesaj: O görüşme ipucunu verdi! 3 vurgu öne çıktı

Bugün başlayan zirve öncesinde, NATO Genel Sekreteri J. Stoltenberg'in ricası üzerine Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile iki etaplı oturumda bir araya geldi. Ve o görüşmeden İsveç oldukça net ve ilave bağlayıcı taahhütlerle ayrılmak durumunda kaldı.

Başkan Erdoğan’dan NATO ve AB’ye ezber bozan mesaj: O görüşme ipucunu verdi! 3 vurgu öne çıktı

Zirvenin, Türkiye açısından özellikli yönünü özetleyecek olursak...
Önceki akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesi epeyce ipucu verdi. Bu bağlamda;

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