Başkan Erdoğan’dan NATO ve AB’ye ezber bozan mesaj: O görüşme ipucunu verdi! 3 vurgu öne çıktı

Bugün başlayan zirve öncesinde, NATO Genel Sekreteri J. Stoltenberg'in ricası üzerine Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile iki etaplı oturumda bir araya geldi. Ve o görüşmeden İsveç oldukça net ve ilave bağlayıcı taahhütlerle ayrılmak durumunda kaldı.