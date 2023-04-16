Giriş Tarihi: 16.04.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 08:23

Başkan Erdoğan'dan seçimler için kritik karar: 40 farklı noktada olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerine kadar tam 40 ilde miting yapacak. Her seçim döneminde yoğun programıyla milyonlarca vatandaşla buluşan Başkan Erdoğan rekoru yine elinde bulunduracak ve birçok noktada milletle bir olacak. Bu açıdan AK Parti'de "Şahlanış döneminin kapıları aralanıyor" parolasıyla tüm program noktalarında seçim için tam saha pres uygulanıyor. Adaylar tanıtılıyor, sahura kadar ev ziyaretleri yapılıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalınmadık kapı girilmedik gönül bırakılmayacak. 'Türkiye Yüzyılı kapsamında birlikte yaptık, birlikte yapacağız' vurgusu işlenecek ve tüm bunlarla birlikte deprem bölgesi ihmal edilmeyecek