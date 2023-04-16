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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'dan seçimler için kritik karar: 40 farklı noktada olacak
Giriş Tarihi: 16.04.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 08:23

Başkan Erdoğan'dan seçimler için kritik karar: 40 farklı noktada olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerine kadar tam 40 ilde miting yapacak. Her seçim döneminde yoğun programıyla milyonlarca vatandaşla buluşan Başkan Erdoğan rekoru yine elinde bulunduracak ve birçok noktada milletle bir olacak. Bu açıdan AK Parti'de "Şahlanış döneminin kapıları aralanıyor" parolasıyla tüm program noktalarında seçim için tam saha pres uygulanıyor. Adaylar tanıtılıyor, sahura kadar ev ziyaretleri yapılıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalınmadık kapı girilmedik gönül bırakılmayacak. 'Türkiye Yüzyılı kapsamında birlikte yaptık, birlikte yapacağız' vurgusu işlenecek ve tüm bunlarla birlikte deprem bölgesi ihmal edilmeyecek

Fatma GÖKSU
Başkan Erdoğan’dan seçimler için kritik karar: 40 farklı noktada olacak

"Doğru adımlarla yola devam", "Hemen şimdi" sloganları ile Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında şekillenen seçim kampanyası yürüten AK Parti, "Birlikte yaptık, birlikte yapacağız" vurgusunu işleyecek. Ana kademe, kadın ve gençlik kollarından oluşan teşkilat mensupları tam kadro sahada sahura kadar yoğun bir mesai harcıyor.

Başkan Erdoğan’dan seçimler için kritik karar: 40 farklı noktada olacak

VİZYON PAYLAŞIMI VE YÜZYÜZE İLETİŞİM

2053 ve 2071 hedefine giden yolda teşkilatlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yüz yüze görüşmelere ağırlık verdi.


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Başkan Erdoğan’dan seçimler için kritik karar: 40 farklı noktada olacak

Vatandaşın derdini sıkıntısını dinleyen çözüm üreten ekipler çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacak.

Başkan Erdoğan’dan seçimler için kritik karar: 40 farklı noktada olacak

SAHURA KADAR YOĞUN MESAİ

AK Parti, 2023'ün dev kadrosunu kamuoyu ile tanıttı. Kabindeki 15 bakan ve geçmiş dönemde bakanlık yapmış deneyimli isimlerin yanı sıra sporcu, sanatçı, yazar gibi isimlerin yer aldığı milletvekili adayları için 81 ilde tanıtım toplantıları düzenleniyor.

Başkan Erdoğan’dan seçimler için kritik karar: 40 farklı noktada olacak

"Milletimizle beraber nice badireler atlattık nice destanlar yazdık. Ülkemize her alanda çağ atlattık. Türkiye Yüzyılı'nı da el ele gönül gönle beraber başaracağız, aydınlık geleceğe birlikte yürüyeceğiz" deniliyor.

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