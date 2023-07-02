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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ı destekleyen genci tehdit etmişti! Hadsiz raportör için HSK'nın ardından AYM de harekete geçti...
Giriş Tarihi: 02.07.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 13:56

Başkan Erdoğan'ı destekleyen genci tehdit etmişti! Hadsiz raportör için HSK'nın ardından AYM de harekete geçti...

Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan hakim Hüseyin Mecek'in, Strazburg'da katıldığı programda Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Y. G. ve arkadaşlarına, ""Siz nerede yaşıyorsunuz? Oy kullandınız mı? Tayyipçi misiniz yoksa?" gibi ifadeler kullanıp, bıçaklama tehdidinde bulunmasına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Hadsiz raportör hakkında HSK'nın ardından Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tarafından da soruşturma açıldığı, olayın öğrenilmesinin ardından Mecek'in yurtdışı görevlendirilmesinin iptal edilerek Türkiye'ye çağrıldığı belirtildi.

Halit TURAN
Başkan Erdoğan’ı destekleyen genci tehdit etmişti! Hadsiz raportör için HSK’nın ardından AYM de harekete geçti...

Fransa'nın Strazburg kentinde yer alan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) ait otelde geçen ay akıl almaz bir olay yaşandı.

Başkan Erdoğan’ı destekleyen genci tehdit etmişti! Hadsiz raportör için HSK’nın ardından AYM de harekete geçti...

İddiaya göre, Fransa'nın Strazburg şehrinde Youth Station Derneği tarafından düzenlenen Erasmus Plus Projesine katılan Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Y. G., arkadaşları ile konuştuğu sırada araya giren Anayasa Mahkemesi Raportörü Hüseyin Mecek "Siz nerede yaşıyorsunuz, oy kullandınız mı?" dedi.

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Başkan Erdoğan’ı destekleyen genci tehdit etmişti! Hadsiz raportör için HSK’nın ardından AYM de harekete geçti...

Gençlerin evet yanıtı sonrasında Mecek "Tayyipci misiniz yoksa, Allah sizi onunla haşr etsin, artık cehennemine mi yoksa cennetine mi ben bilmem" dedikten sonra Y. G.'ye nerede okuduğunu sordu.

Başkan Erdoğan’ı destekleyen genci tehdit etmişti! Hadsiz raportör için HSK’nın ardından AYM de harekete geçti...

Y. G.'nin "Kartal İmam Hatip Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi" yanıtını vermesi üzerine "Bir de Galatasaray Üniversitesinde okuyorsun, nasıl destekleyebiliyorsun, aklın nasıl eriyor. Kartal mezunu olarak oranın da değerini düşüyorsun" dedi.

Başkan Erdoğan’ı destekleyen genci tehdit etmişti! Hadsiz raportör için HSK’nın ardından AYM de harekete geçti...

"SENİ BIÇAKLARIM, PARÇA PARÇA EDERİM"

Bunun üzerine Y. G. "beyefendi bu sözlerin hoş değil" diyerek karşılık verince sinirlenen Hüseyin Mecek, "seni bıçaklarım, seni parça parça ederim" diyerek tehditlere başladı. Arkadaşlarıyla oturan Y. G.'yi darp etmek için üzerine yürüyen arkadaşlarının araya girmesiyle kurtulan genç şoka uğradı. Batman Hakimi olarak görev yaptığı daha sonrada Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan Hakim Hüseyin Mecek hakkında Y. G. hazırladığı dilekçe ile şikayetçi oldu.

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