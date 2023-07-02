Başkan Erdoğan’ı destekleyen genci tehdit etmişti! Hadsiz raportör için HSK’nın ardından AYM de harekete geçti...

Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan hakim Hüseyin Mecek'in, Strazburg'da katıldığı programda Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Y. G. ve arkadaşlarına, ""Siz nerede yaşıyorsunuz? Oy kullandınız mı? Tayyipçi misiniz yoksa?" gibi ifadeler kullanıp, bıçaklama tehdidinde bulunmasına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Hadsiz raportör hakkında HSK'nın ardından Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tarafından da soruşturma açıldığı, olayın öğrenilmesinin ardından Mecek'in yurtdışı görevlendirilmesinin iptal edilerek Türkiye'ye çağrıldığı belirtildi.