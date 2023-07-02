Başkan Erdoğan’ı destekleyen genci tehdit etmişti! Hadsiz raportör için HSK’nın ardından AYM de harekete geçti...

"SENİ BIÇAKLARIM, PARÇA PARÇA EDERİM"

Bunun üzerine Y. G. "beyefendi bu sözlerin hoş değil" diyerek karşılık verince sinirlenen Hüseyin Mecek, "seni bıçaklarım, seni parça parça ederim" diyerek tehditlere başladı. Arkadaşlarıyla oturan Y. G.'yi darp etmek için üzerine yürüyen arkadaşlarının araya girmesiyle kurtulan genç şoka uğradı. Batman Hakimi olarak görev yaptığı daha sonrada Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan Hakim Hüseyin Mecek hakkında Y. G. hazırladığı dilekçe ile şikayetçi oldu.