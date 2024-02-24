Başkan Erdoğan’ın adaylığına itiraz etmişti! O hakimin kardeşleri Bylock’çu çıktı

KARDEŞLERİ BYLOCKCU ÇIKTI

Hakim Ahmet Çakmak'ın kız kardeşleri Fatma Ç. ve Hülya E'nin Bylock kullanıcısı oldukları ortaya çıktı. Fatma Ç'nin 2017'de Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında KOM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı, yine Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen diğer kardeşi Hülya E'nin de Bylock kaydının bulunduğu belirlendi.