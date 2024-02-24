Giriş Tarihi: 24.02.2024 06:21
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
06:21
Başkan Erdoğan'ın adaylığına itiraz etmişti! O hakimin kardeşleri Bylock'çu çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağı yönünde itirazda bulunan eski Hakkari Hakimi Ahmet Çakmak'ın iki kız kardeşinin de Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Çakmak'ın kardeşi Hülya E'nin ayrıca FETÖ'ye ait bir şirkette çalıştığı, ve itirafçı örgüt üyelerinin ifadelerinde faaliyetlerini ilişkin ifadeler bulunduğu ortaya çıktı. Hakim Çakmak'ın ise 2014 yılı İcra Müdür yardımcılığı sınav sorularının FETÖ tarafından çalınmasıyla ilgili soruşturmada yer aldığı öğrenildi.