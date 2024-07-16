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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın o konuşması direnişin simgesi oldu! "Kıyamete kadar affetmeyeceğiz"
Giriş Tarihi: 16.07.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 06:47

Başkan Erdoğan'ın o konuşması direnişin simgesi oldu! "Kıyamete kadar affetmeyeceğiz"

15 Temmuz tarihinde yaşanan hain darbe girişiminde milletimizin gösterdiği insanüstü direniş Türk tarihindeki şanlı yerini aldı. Milyonlarca vatandaşımızın hep birlikte ölümüne darbecilere karşı direnişi o gece birçok unutulmayacak ve yıllarca hatırlanacak duygusal anlara sahne oldu. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, şanlı 15 Temmuz direnişini ve o gece yaşanan olayları ele alan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
Başkan Erdoğan’ın o konuşması direnişin simgesi oldu! Kıyamete kadar affetmeyeceğiz

O 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi gecesinde unutamayacağımız öyle anlar var ki, hatırladıkça tüylerimiz diken diken oluyor. Birileri hatırlamak istemese de şu sahne bir direniş şahikası olarak tarihteki yerini aldı.

Başkan Erdoğan’ın o konuşması direnişin simgesi oldu! Kıyamete kadar affetmeyeceğiz

O gece İstanbul'da FETÖ'cü darbecilerin kuşattığı yerlerden biri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ydü. O köprüden Anadolu yakasına geçmek isteyen halk ile polisler arasında geçen şu konuşma 15 Temmuz direnişinin simgesi oldu:
Polis: "Eğer ben canıma güveniyorum geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin."

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Başkan Erdoğan’ın o konuşması direnişin simgesi oldu! Kıyamete kadar affetmeyeceğiz

FETÖ'cü hainlere karşı mücadele eden vatandaş Mehmet öne atılıyor ve şöyle bağırıyordu:
"Ben geçerim abi. İnsan bir kere ölür adam gibi."

Başkan Erdoğan’ın o konuşması direnişin simgesi oldu! Kıyamete kadar affetmeyeceğiz

Tarih işte böyle yazılır... O gece şehit düşen, gazi olan, tankları çıplak elleriyle durdurmaya çalışan, F-16'lara karşı meydan okuyan yüz binler, milyonlar aynı ruh hâliyle o darbe girişimine direndi ve muhteşem bir destan yazdı. Gelecek nesillere de dünyaya örnek olan ve tarihin en anlamlı sivil direniş geleneğini bıraktı.

Başkan Erdoğan’ın o konuşması direnişin simgesi oldu! Kıyamete kadar affetmeyeceğiz

Bu destansı direnişi FETÖ'cülerin bin dereden su getirerek, binlerce yalan üreterek itibarsızlaştırmaya çalışması şaşırtıcı değil. Hepsi de bal gibi darbeyi biliyordu ve yalan söylemeye darbe sonrası da devam etti.

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