Başkan Erdoğan'ın o konuşması direnişin simgesi oldu! "Kıyamete kadar affetmeyeceğiz"

Tarih işte böyle yazılır... O gece şehit düşen, gazi olan, tankları çıplak elleriyle durdurmaya çalışan, F-16'lara karşı meydan okuyan yüz binler, milyonlar aynı ruh hâliyle o darbe girişimine direndi ve muhteşem bir destan yazdı. Gelecek nesillere de dünyaya örnek olan ve tarihin en anlamlı sivil direniş geleneğini bıraktı.



