Giriş Tarihi: 16.07.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
06:47
Başkan Erdoğan'ın o konuşması direnişin simgesi oldu! "Kıyamete kadar affetmeyeceğiz"
15 Temmuz tarihinde yaşanan hain darbe girişiminde milletimizin gösterdiği insanüstü direniş Türk tarihindeki şanlı yerini aldı. Milyonlarca vatandaşımızın hep birlikte ölümüne darbecilere karşı direnişi o gece birçok unutulmayacak ve yıllarca hatırlanacak duygusal anlara sahne oldu. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, şanlı 15 Temmuz direnişini ve o gece yaşanan olayları ele alan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı...