Giriş Tarihi: 27.04.2023 07:23
Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
07:32
Başkan Erdoğan'ın rahatsızlığı ve sırrını ortaya koyan sözleri
Mahmut Övür bugünkü yazısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün katıldığı TV programında rahatsızlanması ve bir günlük istirahat kararı sonrasında yapılan çirkin saldırılara ilişkin önemli bilgi ve tespitler paylaştı. Erdoğan'ın geçmiş seçim dönemlerinde ve darbe girişimlerinde aynı algı ve taktikle alaşağı edilmek istendiğine dikkat çeken Övür "O gün de 'iş bitti' diyenler 14 seçimdir kaybediyor" dedi.