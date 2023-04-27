Başkan Erdoğan’ın rahatsızlığı ve sırrını ortaya koyan sözleri

Başkan Erdoğan'ı siyaseten farklılaştıran, onu lider yapan onlarca özellik sayılabilir. Ama bir özelliği var ki, hepsinin önüne geçiyor: Seçme ve seçilme hakkına verdiği değer. Bunun için siyasi hayatı boyunca kapı kapı dolaşan, nefesi kesilene kadar kendini halka anlatan başka bir lider olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden 21 yıldır kimse onu sandıkta yenemedi. Hep oyunu artırarak bugünlere geldi. Oyu düştüğünde bile vazgeçmedi, yeniden yollara düştü.

