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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın rahatsızlığı ve sırrını ortaya koyan sözleri
Giriş Tarihi: 27.04.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 07:32

Başkan Erdoğan'ın rahatsızlığı ve sırrını ortaya koyan sözleri

Mahmut Övür bugünkü yazısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün katıldığı TV programında rahatsızlanması ve bir günlük istirahat kararı sonrasında yapılan çirkin saldırılara ilişkin önemli bilgi ve tespitler paylaştı. Erdoğan'ın geçmiş seçim dönemlerinde ve darbe girişimlerinde aynı algı ve taktikle alaşağı edilmek istendiğine dikkat çeken Övür "O gün de 'iş bitti' diyenler 14 seçimdir kaybediyor" dedi.

MAHMUT ÖVÜR
Başkan Erdoğan’ın rahatsızlığı ve sırrını ortaya koyan sözleri

Başkan Erdoğan'ı siyaseten farklılaştıran, onu lider yapan onlarca özellik sayılabilir. Ama bir özelliği var ki, hepsinin önüne geçiyor: Seçme ve seçilme hakkına verdiği değer. Bunun için siyasi hayatı boyunca kapı kapı dolaşan, nefesi kesilene kadar kendini halka anlatan başka bir lider olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden 21 yıldır kimse onu sandıkta yenemedi. Hep oyunu artırarak bugünlere geldi. Oyu düştüğünde bile vazgeçmedi, yeniden yollara düştü.

Başkan Erdoğan’ın rahatsızlığı ve sırrını ortaya koyan sözleri

Başbakanlığının son seçimi olan 27 Mart 2014'teki yerel seçimleri hatırlıyorum. Öncesinde yaşanan Gezi kalkışması, FETÖ kumpası ve TIR operasyonuyla başlayan saldırılara ve iftiralara, o iftiraları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e ve meydanlara taşımasına rağmen derdini millete anlatmaktan vazgeçmedi. Neler söylenmedi ki...

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Başkan Erdoğan’ın rahatsızlığı ve sırrını ortaya koyan sözleri

Gün ve saat verilerek "kaçacak" iftirası bile atıldı. Ama yılmadı, sokak sokak, meydan meydan gezdi. Sesi kısılana kadar konuşmaktan vazgeçmedi.

Başkan Erdoğan’ın rahatsızlığı ve sırrını ortaya koyan sözleri

SESİ KISILDI, SOSYAL MEDYA YIKILDI

O günlerde FETÖ'nün yayın organına dönüşen Cumhuriyet Gazetesi, "Erdoğan'ın sesi kısıldı, sosyal medya yıkıldı" manşetleri, pusuda bekleyen siyasiler de "İşi bitti" diye sevinç çığlıkları attı.

Başkan Erdoğan’ın rahatsızlığı ve sırrını ortaya koyan sözleri

Oysa Erdoğan o kısık sesiyle meydanları terk etmiyor, şehir şehir dolaşıyordu. İnternetten bulup izleyin, o kısık sesle Van'da milyonlara şöyle sesleniyordu:

"Eski Türkiye'de kimlikler üzerinde, kültürler üzerinde yasaklar vardı. Cezaevlerinde bir annenin oğluyla kendi anadilinde konuşması yasaktı. Eski Türkiye'de diller yasaktı, düşünceler yasaktı. Türküler, şarkılar, kitaplar yasaktı. Klavyeler, harfler bile yasaktı."

O seçimin hemen arkasından 14 Ağustos 2014'te halkın ilk kez seçtiği cumhurbaşkanlığı seçimi geldi.

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