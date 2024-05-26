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Haberler Galeri Başkent selle boğuşurken Mansur Yavaş Kayseri'de mitingdeydi! "Ankara'ya hizmetten başka her şeyi yapıyor"
Giriş Tarihi: 26.05.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 10:59

Başkent selle boğuşurken Mansur Yavaş Kayseri'de mitingdeydi! "Ankara'ya hizmetten başka her şeyi yapıyor"

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Yavaş'ın sel gününde Kayseri'de mitingde olmasına tepki göstererek, "Aynı şekilde yine seçimden sonra da bırakın Ankara'yı bu sefer başka hedefleri için kendisine pay biçmiş ki kendisini Kayseri'de bulmuş onu orada görmemizi acı bir şey. Vatandaşlarımızın her yağmurda aynı şey yaşamasını istemiyoruz." dedi. Vatandaşlar da yaşanan sel felaketine ilişkin tepkilerini dile getirdi, "Adam Ankara'ya hizmetten başka her şeyi yapıyor." dedi.

TOLGA ÖZLÜ
Başkent selle boğuşurken Mansur Yavaş Kayseri’de mitingdeydi! Ankara’ya hizmetten başka her şeyi yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, son yağışla beraber halen ders çıkarmışa benzemiyor. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan'a destek için Kayseri'ye gitti. Başkent ise sel suları ile cebelleşti. Sel caddelerdeki her şeyi sürükledi.

Başkent selle boğuşurken Mansur Yavaş Kayseri’de mitingdeydi! Ankara’ya hizmetten başka her şeyi yapıyor

O anlarda caddede bulunan iki çocuk sel sularına kapılıp sürüklendi ve bir arabanın altında kaldı. Çevredekilerin yardıma koşması ve ilk müdahalesinden sonra çocuklar kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan birine olay yerinde kalp masajı yapıldı. Selin olduğu yere gelen 112 acil sağlık ekipleri çocukları hastaneye götürdü. O anlar kameraya anbean yansıdı.

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Başkent selle boğuşurken Mansur Yavaş Kayseri’de mitingdeydi! Ankara’ya hizmetten başka her şeyi yapıyor

BÜYÜK BİR FELAKETTEN DÖNÜLDÜ!

Karşıyaka Mahallesi Şehit Harun Parlak Caddesi'nde öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak sırasında dışarıda oynayan Seyf Al Salo ve Nagam Al Salo kardeşler, akıntıya kapılarak sürüklendi ve bu sırada yolda bekleyen otomobilin lastiğine çarptı.

Başkent selle boğuşurken Mansur Yavaş Kayseri’de mitingdeydi! Ankara’ya hizmetten başka her şeyi yapıyor

Akıntının etkisiyle aracın altından sürüklenen Nagam Al Salo, bir süre sonra çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kaldırıma çıkarılan kız çocuğuna ilk müdahale, yakındaki diş kliniği çalışanları tarafından yapıldı. Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen çocuk, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kardeşi Seyf Al Salo da çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

Başkent selle boğuşurken Mansur Yavaş Kayseri’de mitingdeydi! Ankara’ya hizmetten başka her şeyi yapıyor

MANSUR YAVAŞ'A SİYASETTEN SERT TEPKİ

ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın büyük bir sorumsuzluk örneğinin sergilendiğini ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçimden önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak 44 ilde mitinge katıldı. Ne diyordu Mansur Yavaş, kolay, ucuz ve erişilebilir şekilde hizmet etmelidir diyordu. Rozetsiz siyaset yapılmasına dikkat çekiyordu. Ancak meteorolojinin günler öncesinden uyarmasına rağmen, Ankara Valiliğimizin uyarına rağmen, böyle birde sel ya da afetlerin yaşanabileceğine ilişkin uyarıların olmasına rağmen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının Kayseri'de mitinge katılması kabul edilebilir bir tavır değil." şeklinde konuştu.

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