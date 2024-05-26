Giriş Tarihi: 26.05.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
10:59
Başkent selle boğuşurken Mansur Yavaş Kayseri'de mitingdeydi! "Ankara'ya hizmetten başka her şeyi yapıyor"
AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Yavaş'ın sel gününde Kayseri'de mitingde olmasına tepki göstererek, "Aynı şekilde yine seçimden sonra da bırakın Ankara'yı bu sefer başka hedefleri için kendisine pay biçmiş ki kendisini Kayseri'de bulmuş onu orada görmemizi acı bir şey. Vatandaşlarımızın her yağmurda aynı şey yaşamasını istemiyoruz." dedi. Vatandaşlar da yaşanan sel felaketine ilişkin tepkilerini dile getirdi, "Adam Ankara'ya hizmetten başka her şeyi yapıyor." dedi.