Başkent selle boğuşurken Mansur Yavaş Kayseri'de mitingdeydi! "Ankara'ya hizmetten başka her şeyi yapıyor"

MANSUR YAVAŞ'A SİYASETTEN SERT TEPKİ

ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın büyük bir sorumsuzluk örneğinin sergilendiğini ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçimden önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak 44 ilde mitinge katıldı. Ne diyordu Mansur Yavaş, kolay, ucuz ve erişilebilir şekilde hizmet etmelidir diyordu. Rozetsiz siyaset yapılmasına dikkat çekiyordu. Ancak meteorolojinin günler öncesinden uyarmasına rağmen, Ankara Valiliğimizin uyarına rağmen, böyle birde sel ya da afetlerin yaşanabileceğine ilişkin uyarıların olmasına rağmen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının Kayseri'de mitinge katılması kabul edilebilir bir tavır değil." şeklinde konuştu.