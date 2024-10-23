Giriş Tarihi: 23.10.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024
10:02
Başörtülü kadının havuza girmesini engellemişti! Eski TSYD Başkanı Oğuz Tongsir için istenen ceza belli oldu
Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin İstanbul Levent'teki yerleşkesinde başörtülü Merve İzmirlioğlu'nun havuzu kullanması derneğin o dönem ki başkanı Oğuz Tongsir ve görevli bir kişi tarafından engellenmişti. Merve İzmirlioğlu ve eşi Mehmet İzmirlioğlu'nun olayın ardından şikayetçi olması sonrası savcılık soruşturmayı tamamladı. Dernek başkanlığından alınan Oğuz Tongsir ve görevli Okan O. hakkında 'Kişiler Arasında Ayrımcılık Yapmak' suçundan 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.