Başörtülü kadının havuza girmesini engellemişti! Eski TSYD Başkanı Oğuz Tongsir için istenen ceza belli oldu

Dernek başkanı ile konuşan Mehmet İzmirlioğlu eşinin giyimi dolayısıyla dışlanmasının yakışıksız olduğunu bu durumu kabul etmediğini belirtmesinin ardından taraflar tartıştı. Olayın ardından Merve İzmirlioğlu ve eşi, Oğuz Tongsir ve görevliden şikayetçi oldu.