Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Başörtülü kadının havuza girmesini engellemişti! Eski TSYD Başkanı Oğuz Tongsir için istenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 23.10.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:02

Başörtülü kadının havuza girmesini engellemişti! Eski TSYD Başkanı Oğuz Tongsir için istenen ceza belli oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin İstanbul Levent'teki yerleşkesinde başörtülü Merve İzmirlioğlu'nun havuzu kullanması derneğin o dönem ki başkanı Oğuz Tongsir ve görevli bir kişi tarafından engellenmişti. Merve İzmirlioğlu ve eşi Mehmet İzmirlioğlu'nun olayın ardından şikayetçi olması sonrası savcılık soruşturmayı tamamladı. Dernek başkanlığından alınan Oğuz Tongsir ve görevli Okan O. hakkında 'Kişiler Arasında Ayrımcılık Yapmak' suçundan 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Armağan YILMAZ
Başörtülü kadının havuza girmesini engellemişti! Eski TSYD Başkanı Oğuz Tongsir için istenen ceza belli oldu

Skandal olay İstanbul Şişli'de geçtiğimiz 29 Ağustos günü meydana gelmişti. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Levent yerleşkesinde bulunan kampüsünde havuzu kullanmak isteyen Merve İzmirlioğlu ve eşi Mehmet İzmirlioğlu beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.

Başörtülü kadının havuza girmesini engellemişti! Eski TSYD Başkanı Oğuz Tongsir için istenen ceza belli oldu

Başörtüsü olan Merve İzmirlioğlu'na görevli olarak alanda çalışan şüpheli Okan O. (43) bu şekilde havuza giremeyeceğini söyledi. Mehmet İzmirlioğlu'nun kararı kimin aldığını sorması üzerine, görevli o dönem başkan olan şüpheli Oğuz Tongsir adını verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başörtülü kadının havuza girmesini engellemişti! Eski TSYD Başkanı Oğuz Tongsir için istenen ceza belli oldu

Dernek başkanı ile konuşan Mehmet İzmirlioğlu eşinin giyimi dolayısıyla dışlanmasının yakışıksız olduğunu bu durumu kabul etmediğini belirtmesinin ardından taraflar tartıştı. Olayın ardından Merve İzmirlioğlu ve eşi, Oğuz Tongsir ve görevliden şikayetçi oldu.

Başörtülü kadının havuza girmesini engellemişti! Eski TSYD Başkanı Oğuz Tongsir için istenen ceza belli oldu

EŞİNİ BU ŞEKİLDE SOKMAYA UTANMIYOR MUSUN!

Mehmet İzmirlioğlu savcılıktaki ifadesinde, şüpheli Oğuz Tongsir ile yapılan görüşmede kendilerine eşini bu şekilde havuza sokmaya utanmıyor musun, daha önce başka üyelerle de benzer sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

Başörtülü kadının havuza girmesini engellemişti! Eski TSYD Başkanı Oğuz Tongsir için istenen ceza belli oldu

Oğuz Tongsir'in derneğin özerk bir yer olduğunu bu nedenle kendi kanunlarının geçtiğini söylediğini belirtti.

SON DAKİKA