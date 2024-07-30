Giriş Tarihi: 30.07.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
07:34
Batı'da ahlaki çöküş! Paris olimpiyatlarındaki LGBT sapkınlığına tepkiler dinmiyor
Paris Olimpiyatları açılış töreninde her türüyle kültürel hegamonyaya dönüşen sapkınlığa tepki çığ gibi büyüyor. Da Vinci'nin Hz. İsa ve havarilerini tasvir ettiği 'Son Akşam Yemeği' tablosunun trans karakterlerce canlandırılması, LGBT, pagan, pedofili figürlü dans gösterisi Dünya İslam Alimleri Birliği tarafından da kınadı: Yaşananlar benzeri görülmemiş bir ahlaki çöküşü, manevi ve insani ilkelerin açık şekilde ihlalini temsil ediyor