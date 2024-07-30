Batı’da ahlaki çöküş! Paris olimpiyatlarındaki LGBT sapkınlığına tepkiler dinmiyor

Kilisenin Toplum ve Medya İlişkileri Departmanı Başkan Yardımcısı Vahtang Kipşidze, olimpiyatlarda Rus bayrağının taşınmasının yasaklandığını da hatırlatarak "Bu şeytani gösteri bayrağımızın gölgesinde gerçekleşseydi, büyük bir sevinç yaşamak da pek mümkün olmazdı" ifadesini kullandı.



