Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Batı'da ahlaki çöküş! Paris olimpiyatlarındaki LGBT sapkınlığına tepkiler dinmiyor
Giriş Tarihi: 30.07.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 07:34

Batı'da ahlaki çöküş! Paris olimpiyatlarındaki LGBT sapkınlığına tepkiler dinmiyor

Paris Olimpiyatları açılış töreninde her türüyle kültürel hegamonyaya dönüşen sapkınlığa tepki çığ gibi büyüyor. Da Vinci'nin Hz. İsa ve havarilerini tasvir ettiği 'Son Akşam Yemeği' tablosunun trans karakterlerce canlandırılması, LGBT, pagan, pedofili figürlü dans gösterisi Dünya İslam Alimleri Birliği tarafından da kınadı: Yaşananlar benzeri görülmemiş bir ahlaki çöküşü, manevi ve insani ilkelerin açık şekilde ihlalini temsil ediyor

Batuhan ALTINBAŞ
Batı’da ahlaki çöküş! Paris olimpiyatlarındaki LGBT sapkınlığına tepkiler dinmiyor

Fransa'nın başkenti Paris'te Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenindeki rezalete tepkiler sürüyor. Törende, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa ve havarilerini tasvir etti "Son Akşam Yemeği" tablosunun trans karakterlerle vcanlandırılması, LGBT, pagan, pedofili figürlü dans gösterisi bir çok kesimi ayağa kaldırdı.

Batı’da ahlaki çöküş! Paris olimpiyatlarındaki LGBT sapkınlığına tepkiler dinmiyor

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin yayımladığı kınama mesajında "Paris Olimpiyatları açılış töreninde yaşananlar, benzeri görülmemiş bir ahlaki çöküşü ve manevi ve insani ilkelerin açık şekilde ihlalini temsil ediyor"ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Batı’da ahlaki çöküş! Paris olimpiyatlarındaki LGBT sapkınlığına tepkiler dinmiyor

Fransız Katolik Kilisesi'nden "Hristiyanlıkla alay ve küçümseme sahnelerni kınıyoruz' açıklaması geldi.

Batı’da ahlaki çöküş! Paris olimpiyatlarındaki LGBT sapkınlığına tepkiler dinmiyor

ŞEYTANİ GÖSTERİ

Rus Ortodoks Kilisesi, Fransa'nın başkenti Paris'teki Olimpiyatların açılışında Hristiyanlar'ın hakarete uğradığına ve Avrupa'da "tanrısızlığa dayalı bir kültürün" büyüdüğüne dikkat çekti.

Batı’da ahlaki çöküş! Paris olimpiyatlarındaki LGBT sapkınlığına tepkiler dinmiyor

Kilisenin Toplum ve Medya İlişkileri Departmanı Başkan Yardımcısı Vahtang Kipşidze, olimpiyatlarda Rus bayrağının taşınmasının yasaklandığını da hatırlatarak "Bu şeytani gösteri bayrağımızın gölgesinde gerçekleşseydi, büyük bir sevinç yaşamak da pek mümkün olmazdı" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA