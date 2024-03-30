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Haberler Galeri Malatya Battalgazi seçim sonuçları ekranı! YSK verileri ile Battalgazi yerel seçim sonuçları 2024 canlı-anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:20

Malatya Battalgazi seçim sonuçları ekranı! YSK verileri ile Battalgazi yerel seçim sonuçları 2024 canlı-anlık oy oranları

Malatya Battalgazi yerel seçim sonuçları bu ilçede ikamet ederek oyunu kullanacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nin şehirlerinden olan Malatya'da oy verme işlemleri sabah 07.00'da başlayacak saat 16.00'da sona erecek. 103 mahalle ile dikkat çeken Yeşilyurt'ta seçimi kim kazandı sorusu sandıkların tamamının açılmasının ardından belli olacak. Canlı ve anlık veriler YSK tarafından paylaşılacak ve sabah.com.tr'den duyurulacak. İşte YSK Malatya Battalgazi seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.

Battalgazi seçim sonuçları 2024! YSK Malatya Battalgazi yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Battalgazi seçimi kim kazandı sorusu 295 bin 821 kişilik nüfusuyla dikkat çeken ilçede oy sayım işlemlerinin ardından duyurulacak. 31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca seçmen, gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandığa gidecek. Canlı ve anlık Battalgazi seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte, Malatya Battalgazi yerel seçim sonuçları takip erkanı.

MALATYA BATTALGAZİ SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Malatya Yeşilyurt seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Battalgazi seçim sonuçları 2024! YSK Malatya Battalgazi yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

MALATYA BATTALGAZİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Bayram Taşkın

CHP: Ali Karakuş

İYİ Parti: Emircan Eren

DEM Parti: Ayşe Şahin

Yeniden Refah: Ayetullah Geçen

TİP: Murat Kara

Zafer Partisi: Bekir Sıtkı Sarıbeyoğlu

Battalgazi Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Battalgazi seçim sonuçları 2024! YSK Malatya Battalgazi yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

MALATYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Malatya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Battalgazi Seçim Sonuçları

Yeşilyurt Seçim Sonuçları

Akçadağ Seçim Sonuçları

Arapgir Seçim Sonuçları

Arguvan Seçim Sonuçları

Darende Seçim Sonuçları

Doğanşehir Seçim Sonuçları

Doğanyol Seçim Sonuçları

Hekimhan Seçim Sonuçları

Kale Seçim Sonuçları

Kuluncak Seçim Sonuçları

Pütürge Seçim Sonuçları

Yazıhan Seçim Sonuçları

Battalgazi seçim sonuçları 2024! YSK Malatya Battalgazi yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

MALATYA BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Bayram Taşkın, CHP Ali Karakuş, İYİ Parti Emircan Eren, DEM Parti Ayşe Şahin, Yeniden Refah Ayetullah Geçen, TİP Murat Kara, Zafer Partisi Bekir Sıtkı Sarıbeyoğlu ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Battalgazi seçim sonuçları 2024! YSK Malatya Battalgazi yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

BATTALGAZİ MAHALLELERİ

Adagören

Ağılyazı

Akpınar

Alacakapı

Alhanuşağı

Alişar

Aslanbey

Ataköy

B.Hüseyinbey

B.Mustafa Paşa

Bağtepe

Bahçelievler

Bahri

Başharık

Battalgazi

Beydağı

Beylerbaşı

Boran

Bulgurlu

Bulutlu

Cevherizade

Cirikpınar

Çamurlu

Çolaklı

Çolakoğlu

Çöşnük

Dabakhane

Dolamantepe

Düzyol

Ferhadiye

Fırat

Fırıncı

Göller

Göztepe

Gülümuşağı

Hacı Abdi

Hacıhaliloğluçiftliği

Hacıyusuflar

Halfettin

Hamidiye

Hanımınçiftliği

Hasan Varol

Hasırcılar

Hatunsuyu

Hidayet

Hisartepe

İskender

İsmetiye

İstiklal

İzzetiye

K.Hüseyinbey

K.Mustafa Paşa

Kadıçayırı

Kamıştaş

Kapıkaya

Karabağlar

Karagöz

Karahan

Karakaşçiftliğiköyü

Karaköy

Karatepe

Kavaklıbağ

Kemerköprü

Kernek

Kıraç

Kırçuval

Kuluşağı

Merdivenler

Merkez Beydağı

Meydanbaşı

Meydancık

Niyazi

Nuriye

Orduzu

Paşaköşkü

Pelitli

Sancaktar

Saray

Sarıcıoğlu

Selçuklu

Serintepe

Sevildağ

Şehitfevzi

Şıkşık

Şifa

Şişman

Tandoğan

Tanışık

Taştepe

Tokluca

Toptaş

Toygar

Uluköy

Üçbağlar

Üniversite

Üzümlü

Yamaç

Yarımcahan

Yaygın

Yenice

Yenihamam

Yeniköy

Yıldıztepe

Zafer

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