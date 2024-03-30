Malatya Battalgazi seçim sonuçları ekranı! YSK verileri ile Battalgazi yerel seçim sonuçları 2024 canlı-anlık oy oranları

Battalgazi seçimi kim kazandı sorusu 295 bin 821 kişilik nüfusuyla dikkat çeken ilçede oy sayım işlemlerinin ardından duyurulacak. 31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca seçmen, gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandığa gidecek. Canlı ve anlık Battalgazi seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte, Malatya Battalgazi yerel seçim sonuçları takip erkanı.

MALATYA BATTALGAZİ SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Malatya Yeşilyurt seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.