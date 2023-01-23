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Haberler Galeri Bayraktar Kızılelma'dan tarihi başarı! İkinci testi de tamamladı: Nefes kesen görüntüler
Giriş Tarihi: 23.01.2023 18:01 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 18:08

Bayraktar Kızılelma'dan tarihi başarı! İkinci testi de tamamladı: Nefes kesen görüntüler

Türkiye'nin seri üretime hazırladığı yeni nesil insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Kızılelma'nın uçuş testine ilişkin görüntüler ise izleyenlerin nefesini kesti.

CEVDET ÖZDEMİR
Bayraktar Kızılelma’dan tarihi başarı! İkinci testi de tamamladı: Nefes kesen görüntüler

Bayraktar KIZILELMA'nın gökyüzündeki testleri devam ediyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı bu kapsamda Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ikinci uçuşunu yaptı.

Bayraktar Kızılelma’dan tarihi başarı! İkinci testi de tamamladı: Nefes kesen görüntüler

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen ikinci uçuş sırasında, Sistem Tanımlama Testi başarıyla tamamlandı.

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Bayraktar Kızılelma’dan tarihi başarı! İkinci testi de tamamladı: Nefes kesen görüntüler

Kızılelma ikinci test uçuşunu da başarı ile tamamladı | Video

Bayraktar Kızılelma’dan tarihi başarı! İkinci testi de tamamladı: Nefes kesen görüntüler

BİR YILDA UÇTU

Baykar'ın %100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Böylece Türk havacılık ve savunma tarihinde yeni bir dönemin kapıları açıldı.

Bayraktar Kızılelma’dan tarihi başarı! İkinci testi de tamamladı: Nefes kesen görüntüler

KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİŞ-KALKIŞ KABİLİYETİ

Bayraktar KIZILELMA özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

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