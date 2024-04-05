Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Bakan Uraloğlu’ndan Ramazan bayram tatili açıklaması!

Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi sorusu yanıtlandı. 9 günlük Ramazan Bayramı için yola çıkmaya hazırlananlar köprü ve otoyol için araştırmalarını sürdürüyor. Bakan Uraloğlu açıklamasında beklenen soruyu yanıtladı. Peki; 2024 Ramazan Bayramında köprüler ücretsiz mi, otoyollar bedava mı? İşte, detaylar...