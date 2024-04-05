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Haberler Galeri Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan bayram tatili açıklaması!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:35 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 01:35

Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan bayram tatili açıklaması!

Ramazan Bayramı tatili 2024 idari izin kararıyla birlikte 9 gün olarak değerlendirilecek. Bu noktada tatil planı olanlar bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Peki; bayramda köprüler ücretsiz mi, otoyollar bedava mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, detaylar...

Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Bakan Uraloğlu’ndan Ramazan bayram tatili açıklaması!

Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi sorusu yanıtlandı. 9 günlük Ramazan Bayramı için yola çıkmaya hazırlananlar köprü ve otoyol için araştırmalarını sürdürüyor. Bakan Uraloğlu açıklamasında beklenen soruyu yanıtladı. Peki; 2024 Ramazan Bayramında köprüler ücretsiz mi, otoyollar bedava mı? İşte, detaylar...

Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Bakan Uraloğlu’ndan Ramazan bayram tatili açıklaması!

BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ramazan Bayramı müjdesini duyurdu. Bayram tatilinde köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak.

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Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Bakan Uraloğlu’ndan Ramazan bayram tatili açıklaması!

KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR NE ZAMAN ÜCRETSİZ?

9 günlük Ramazan Bayramı 6 Nisan itibarıyla başlıyor. 6-14 Nisan tarihleri arasında tatil yapacaklar köprü ve otoyollardan ücretsiz olarak yararlanacak.

Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Bakan Uraloğlu’ndan Ramazan bayram tatili açıklaması!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?

Ramazan Bayramı Arefesi - 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün - 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün - 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün - 12 Nisan Cuma

Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Bakan Uraloğlu’ndan Ramazan bayram tatili açıklaması!
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