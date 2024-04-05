Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:35
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
01:35
Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan bayram tatili açıklaması!
Ramazan Bayramı tatili 2024 idari izin kararıyla birlikte 9 gün olarak değerlendirilecek. Bu noktada tatil planı olanlar bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Peki; bayramda köprüler ücretsiz mi, otoyollar bedava mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, detaylar...