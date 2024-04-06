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Haberler Galeri Ramazan Bayramı noter açık mı çalışıyor mu? Arife günü ve bayramda noterlerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:29 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 01:29

Ramazan Bayramı noter açık mı çalışıyor mu? Arife günü ve bayramda noterlerin çalışma saatleri

Ramazan Bayramına sayılı günler kala bayram açık olup olmayacağı merak edilen kurumların başında noter geliyor. Bu yıl bayram 10 Nisan günü başlasa da bayram tatili 6 Nisan'da başlayıp 14 Nisan tarihinde son bulacak. Resmi tatil süresince kamu kurumları başta olmak üzere pek çok kuruluş faaliyetlerine ara veriyor. Ramazan Bayramı bu sene 9 gün sürecek. Diğer resmi dairelerdeki resmi tatilin noterler için de geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda noterler açık olacak mı, Noterler arife günü ve bayramda çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri

Ramazan Bayramı noter açık mı çalışıyor mu? Arife günü ve bayramda noterlerin çalışma saatleri

Bayram'da noterler açık mı sorusu, noter işlemleri olan vatandaşların en çok merak ettiği konuları başında yer alıyor. Bu yıl 9 gün sürece Ramazan Bayram tatili yarın itibarıyla başlıyor ve haftaya Pazar son bulacak. Bu gelişmeyle beraber araç, iş yeri, konut alış satışı, tasdikleme işlemleri gibi önemli işlemleri olanlar noterlerin durumlarını araştırmaya başladı. Peki noterler bayramda açık mı? İşte detaylar

Ramazan Bayramı noter açık mı çalışıyor mu? Arife günü ve bayramda noterlerin çalışma saatleri

NOTERLER BAYRAMDA AÇIK MI?

Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak.

Ramazan Bayramında yapılacak 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. Ancak noterler Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü çalıştığı için sistemleri bağlılık taşıyor.

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Ramazan Bayramı noter açık mı çalışıyor mu? Arife günü ve bayramda noterlerin çalışma saatleri

BAYRAMDA NÖBETÇİ NOTER OLACAK MI?

Noterler Birliği'nin internet sitesinde bayram tatili tarihlerine ait nöbetçi noter de bulunmuyor. Buna göre bayram boyunca nöbetçi noterler de dahil olmak üzere tüm noterler kapalı olacak. Öte yandan arefe günü de noterler ve nöbetçi noterler çalışmayacak.

Ramazan Bayramı noter açık mı çalışıyor mu? Arife günü ve bayramda noterlerin çalışma saatleri

2024 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Bir üst başlıkta da bilgisi verildiği gibi, noterler saat 09.00'da çalışmaya başlarlar. Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan personeller genellikle de 12.30 – 13.30 saatleri arasında öğlen molası verirler. Bazen bu durumun yoğunluktan ötürü 12.00 – 13.00 saatleri arasına çekildiği de görülebilmektedir.

Ramazan Bayramı noter açık mı çalışıyor mu? Arife günü ve bayramda noterlerin çalışma saatleri

Öğle tatili esnasında noterlerde işlem yapmak mümkün olmasa bile vatandaşlar öğle tatilinden sonra noterin kapandığı saat olan 17.00'ye kadar işlemleri için çalışanlarla görüşebilmektedirler.

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