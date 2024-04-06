Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:29
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
01:29
Ramazan Bayramı noter açık mı çalışıyor mu? Arife günü ve bayramda noterlerin çalışma saatleri
Ramazan Bayramına sayılı günler kala bayram açık olup olmayacağı merak edilen kurumların başında noter geliyor. Bu yıl bayram 10 Nisan günü başlasa da bayram tatili 6 Nisan'da başlayıp 14 Nisan tarihinde son bulacak. Resmi tatil süresince kamu kurumları başta olmak üzere pek çok kuruluş faaliyetlerine ara veriyor. Ramazan Bayramı bu sene 9 gün sürecek. Diğer resmi dairelerdeki resmi tatilin noterler için de geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda noterler açık olacak mı, Noterler arife günü ve bayramda çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri