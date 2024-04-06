Ramazan Bayramı noter açık mı çalışıyor mu? Arife günü ve bayramda noterlerin çalışma saatleri

Bayram'da noterler açık mı sorusu, noter işlemleri olan vatandaşların en çok merak ettiği konuları başında yer alıyor. Bu yıl 9 gün sürece Ramazan Bayram tatili yarın itibarıyla başlıyor ve haftaya Pazar son bulacak. Bu gelişmeyle beraber araç, iş yeri, konut alış satışı, tasdikleme işlemleri gibi önemli işlemleri olanlar noterlerin durumlarını araştırmaya başladı. Peki noterler bayramda açık mı? İşte detaylar