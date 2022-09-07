BEDAŞ İstanbul elektrik kesintileri listesi: 7 Eylül 2022 Elektrikler ne zaman gelecek, elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri?

Elektrik kesintisi olan ilçeler her gün BEDAŞ tarafından duyurulmaya devam ediyor. Kesintinin yaşandığı ilçelerde ikamet eden vatandaşlar bu noktada "7 Eylül 2022 Elektrikler ne zaman gelecek, elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri?" sorularına yanıt arıyor. Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Arnavutköy, Bağcılar ve diğer birçok ilçeyi kapsayan kesinti yaşanacağı kaydedildi. Peki, Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte detaylar...