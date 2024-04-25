Giriş Tarihi: 25.04.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
12:14
BEKÇİ ALIMI 2024 HABERLERİ | Bekçi alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler?
Bekçi alımı 2024 başvuruları gündemde. Geçtiğimiz yıl 26 ilde alımın yapıldığı bekçilik için adaylar son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleşen alımların PA.edu.tr internet adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, ne kadar alım olacak, şartlar neler?