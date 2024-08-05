Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
09:08
Berat Albayrak'ın o sözleri damga vurdu: Erdoğan'ın kalemini kırdık diyenler hüsrana uğradı
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından küstah bir paylaşım yaparak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. SABAH Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşe yazısında, Katz'ın skandal paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdığını belirterek, bunlardan en anlamlısının Berat Albayrak'ın bir konuşmasından alıntı yapılarak oluşturulduğunu ifade etti. Albayrak'ın meşhur konuşmasını paylaşan Tezel, "Bu video birçok insanın duygularına tercüman olsa gerek viral oldu." dedi.