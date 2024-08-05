Berat Albayrak’ın o sözleri damga vurdu: Erdoğan’ın kalemini kırdık diyenler hüsrana uğradı

Bu tepki paylaşımları arasında öyle bir video var ki, gündem oldu. "Klavye soytarısı @Israel_katz, Berat Albayrak'ı iyi dinle" diye paylaşılan video, Albayrak'ın bir konuşmasından alıntı yapılarak oluşturulmuş.

Bu video birçok insanın duygularına tercüman olsa gerek viral oldu.