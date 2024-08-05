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Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:08

Berat Albayrak'ın o sözleri damga vurdu: Erdoğan'ın kalemini kırdık diyenler hüsrana uğradı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından küstah bir paylaşım yaparak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. SABAH Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşe yazısında, Katz'ın skandal paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdığını belirterek, bunlardan en anlamlısının Berat Albayrak'ın bir konuşmasından alıntı yapılarak oluşturulduğunu ifade etti. Albayrak'ın meşhur konuşmasını paylaşan Tezel, "Bu video birçok insanın duygularına tercüman olsa gerek viral oldu." dedi.

MEVLÜT TEZEL
Berat Albayrak’ın o sözleri damga vurdu: Erdoğan’ın kalemini kırdık diyenler hüsrana uğradı

SABAH Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Geçtiğimiz hafta İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstahça hedef alan sosyal medya paylaşımına karşı tepki olarak ülkemizde birçok paylaşım yapıldı.
Siyasetçisinden normal vatandaşına kadar birçok insan, Katz'e hak ettiği yanıtı verdi.

Berat Albayrak’ın o sözleri damga vurdu: Erdoğan’ın kalemini kırdık diyenler hüsrana uğradı

Bu tepki paylaşımları arasında öyle bir video var ki, gündem oldu. "Klavye soytarısı @Israel_katz, Berat Albayrak'ı iyi dinle" diye paylaşılan video, Albayrak'ın bir konuşmasından alıntı yapılarak oluşturulmuş.
Bu video birçok insanın duygularına tercüman olsa gerek viral oldu.

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Berat Albayrak’ın o sözleri damga vurdu: Erdoğan’ın kalemini kırdık diyenler hüsrana uğradı

İşte video paylaşımında yer alan Berat Albayrak'ın o meşhur konuşması:
"2009'dan beri diyorlar ki kalemini kırıyoruz. Saldırılar, suikastlar, operasyonlar... Gezi'de yaşananlar... 17/25'te yaşananlar... 15 Temmuz'da yaşananlar... Tabii bütün bu olaylara bakıyorum sene olmuş 2024.
O gün Erdoğan'ın kalemini kırdık diyenler, aradan 15 yıl geçmiş, o insanların çoğu toprağın altına girdi.
Ama bu kalemini kıracağız dedikleri adam hala Allah sağlık sıhhat, hayırlı ömürler versin bu ülkenin başında bir duruş sergilemeye devam ediyor."

Berat Albayrak’ın o sözleri damga vurdu: Erdoğan’ın kalemini kırdık diyenler hüsrana uğradı

Bu videonun viral olmasının nedeni elbette içten, samimi sözlerden oluşması.
Samimi çünkü 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Erdoğan uçağıyla Atatürk Havalimanına indiğinde yanında Albayrak da vardı.
Albayrak, Erdoğan'a yönelik sayısız saldırı arasında belki de en kalleş, en tehlikelisini en yakından yaşayan sayılı kişilerden biriydi.

Berat Albayrak’ın o sözleri damga vurdu: Erdoğan’ın kalemini kırdık diyenler hüsrana uğradı

Hayat deneyimlerin toplamıdır. Yaşanan sayısız algı operasyonları, acı ve zorluklar insanı kırılmaz, söylediklerini de anlamlı ve samimi yapar.
"Erdoğan'ın kalemini kırdık" diyenlerin her defasında yaşadığı hüsran bundan daha iyi anlatılamazdı herhalde.

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