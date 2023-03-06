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Haberler Galeri Berat Kandili mesajları! En Güzel, Dualı Resimli Berat Kandili 2023 gecesi mesajı ile kandil mesajları sözleri indir ve gönder
Giriş Tarihi: 06.03.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 07:41

Berat Kandili mesajları! En Güzel, Dualı Resimli Berat Kandili 2023 gecesi mesajı ile kandil mesajları sözleri indir ve gönder

Berat Kandili mesajları göndererek bu mühim gecenin anlamı ve önemini sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. On bir ayın sultanı Ramazan'ın habercisi olarak adlandırılan ve her yıl Şaban ayının on beşinci gecesi idrak ettiğimiz Berat Kandili yine büyük mutlulukla karşılanıyor. Kandil mesajları sosyal medyada en çok paylaşılan konulardan birisi olurken, resimli, dualı, ayetli, hadisli, anlamlı, kısa, uzun kandil mesajı seçenekleri ise sabah.com.tr'de. İşte, en güzel Berat Kandili mesajları 2023 ile dualı kandil mesajları ve sözleri!

Berat Kandili mesajları! En Güzel, Dualı Resimli Berat Kandili 2023 gecesi mesajı ile kandil mesajları sözleri indir ve gönder

Berat Kandili mesajları ve sözleri ile bugünün anlamı ve önemi nedir diye merak edenler için paylaşımlar yapabilirsiniz. Sevdiklerinize ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' ve ''Hayırlı Kandiller'' dileklerinizi de iletebileceğiniz kandil mesajları sabah.com.tr'de yer alıyor. Berat Kandili 2023 özel mesajları ve sözleri resimli, kısa, uzun, anlamlı, dualı, hadisli seçenekler ile indirebilirsiniz. En güzel kandil mesajları ile iyi kandiller dileklerinizi gönderin. İşte, resimli, dualı Berat Kandil mesajları ve sözleri

BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

Berat Kandili için sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en yeni kandil mesajları gönderin. İşte, resimli ya da yazılı Berat Kandili mesajları seçenekleri;

Berat Kandili mesajları! En Güzel, Dualı Resimli Berat Kandili 2023 gecesi mesajı ile kandil mesajları sözleri indir ve gönder

Berat Kandili Mesajları 1: Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Berat Geceniz mübarek olsun.

Dua kapılarının açıldığı, ellerin semaya yükseldiği, kalp imanının zuhur ettiği bu gecede Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, kandiliniz mübarek olsun

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Berat Kandili mesajları! En Güzel, Dualı Resimli Berat Kandili 2023 gecesi mesajı ile kandil mesajları sözleri indir ve gönder

Berat Kandili Mesajları 2: Berat, kötülükten ve çirkinlikten berî olmak demektir. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'ın müjdecisidir. Berat gecemiz iyiliğe, güzelliğe, mağfirete, arınmaya ve kurtuluşa vesile olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Gecenin şerrinden Allah'a sığındığım bu mübarek Berat Kandil'inde tüm değerli mümin kardeşlerimin duaları kabul olsun, kandilin mübarek olsun

Berat Kandili mesajları! En Güzel, Dualı Resimli Berat Kandili 2023 gecesi mesajı ile kandil mesajları sözleri indir ve gönder

Berat Kandili Mesajları 3: Dünü bitirip bugünü yaşamanı ve yarın devam edeceğini bilmeni sağlayan Allah'a bu mübarek Berat Kandil'inde şükreden Müslüman kardeşimin kandili mübarek olsun

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Berat Kandili mesajları! En Güzel, Dualı Resimli Berat Kandili 2023 gecesi mesajı ile kandil mesajları sözleri indir ve gönder

Berat Kandili Mesajları 4: Ya Rabbim bize nasibin, gecenin ve sabahın en hayırlısıdan ver. Dua ettiklerimizin de yüzünü güldür. Bize vazgeçenlerin hüznünü değil, sabredenlerin mutluluğunu yaşat. Senin her şeye gücün yeter. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun

Bu karanlık geceni aydınlatan Berat'ın ışığı göğsünü doldursun, Berat Kandilimiz mübarek olsun

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