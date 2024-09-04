Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
07:10
Beşikçioğlu’ndan yine eş dost ataması! Özel kalem müdürü, başkan yardımcısının eşi oldu
CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun eş dost atamaları son sürat devam ediyor. Etimesgut Belediyesi'ne ait Etimkent A.Ş.'nin yönetim kuruluna 5 yeni atama yapan Beşikçioğlu'nun aralarında eski rol arkadaşının da olduğu isimlerin 4'ü Ankara'da ikamet etmiyor. Öte yandan özel kalem müdürü olarak Başkan Yardımcısı Bahri Bellek'in eşi Nursemin Bellek'in atandığı ortaya çıktı.