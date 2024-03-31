Beykoz yerel seçim sonuçları 2024 || İstanbul Beykoz seçim sonuçları YSK canlı oy verileri

İstanbul Beykoz seçim sonuçları YSK verileriyle gündemde. Anadolu Yakası'nda bulunan ilçede partilerin ve adayların oy oranı canlı olarak sabah.com.tr seçim ekranına yansıyacak. Saat 17.00 itibarıyla başlayan sayım süresince verile güncellenmeye devam edecek. İşte, 2024 Beykoz yerel seçim sonuçları takip ekranı:

İSTANBUL BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

2024 Yerel Seçim, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen sandıklarda oy verme süreci ile başladı. Sırada oy sayımı yer alıyor. Bu noktada Beykoz seçim sonuçları 2024 il ve ilçe oy oranlarına sabah.com.tr'den ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz.