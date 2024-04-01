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Haberler Galeri BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 07:59

BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

Beykoz seçim sonuçları son dakika verileri ile araştırılıyor. 31 Mart Pazar günü ilçede açılan 564 sandıkta 154 bin 536 seçmen oyunu kullandı. Oy sayma işleminin tamamlanmasının ardından İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçları anlık ve canlı sabah.com.tr'de duyuruldu. AK Parti adayı Murat Aydın ve CHP adayı Alaattin Köseler'in oy oranları merak ediliyor. Peki, 2024 Beykoz yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı? Beykoz Belediyesini kim kazandı, hangi parti, yeni belediye başkanı kim oldu? İşte detaylar…

BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

Beykoz seçimi kim kazandı son dakika araştırılıyor. 31 Mart'ta sandık başına giden seçmen tercihini yaptı. Beykoz oy oranları ile beş yıl boyunca kendisini yönetmesini istediği yerel yöneticisini seçti. Beykoz Belediyesini kim kazandı sorusu bu noktada araştırılıyor. Peki, 2024 Beykoz yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı? İşte, İstanbul Beykoz seçim sonucu sorgulama ekranı.

BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

İSTANBUL BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Murat Aydın

CHP: Alaattin Köseler

İYİ Parti: Tuba Alaylı Özgüç

DEM Parti: Senem Yılmaz

Yeniden Refah Partisi: Mustafa Kazım Alpay

İstanbul Beykoz Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

BEYKOZ SANDIK SAYISI
Toplam seçmen sayısının 186 bin 911 olduğu Beykoz'da 31 Mart seçimleri için 564 sandık kurulmuşturç

BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Adalar Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Esenyurt Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?
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