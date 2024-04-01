BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

Giriş Tarihi: 01.04.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
07:59
Beykoz seçim sonuçları son dakika verileri ile araştırılıyor. 31 Mart Pazar günü ilçede açılan 564 sandıkta 154 bin 536 seçmen oyunu kullandı. Oy sayma işleminin tamamlanmasının ardından İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçları anlık ve canlı sabah.com.tr'de duyuruldu. AK Parti adayı Murat Aydın ve CHP adayı Alaattin Köseler'in oy oranları merak ediliyor. Peki, 2024 Beykoz yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı? Beykoz Belediyesini kim kazandı, hangi parti, yeni belediye başkanı kim oldu? İşte detaylar…