BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

Beykoz seçimi kim kazandı son dakika araştırılıyor. 31 Mart'ta sandık başına giden seçmen tercihini yaptı. Beykoz oy oranları ile beş yıl boyunca kendisini yönetmesini istediği yerel yöneticisini seçti. Beykoz Belediyesini kim kazandı sorusu bu noktada araştırılıyor. Peki, 2024 Beykoz yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı? İşte, İstanbul Beykoz seçim sonucu sorgulama ekranı.