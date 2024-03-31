Beylikdüzü yerel seçim sonuçları 2024 || İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları YSK canlı oy verileri

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları YSK verileriyle gündemde. Avrupa Yakası'nda bulunan ilçede partilerin ve adayların oy oranı canlı olarak sabah.com.tr seçim ekranına yansıyacak. Saat 17.00 itibarıyla başlayan sayım süresince verile güncellenmeye devam edecek. İşte, 2024 Beylikdüzü yerel seçim sonuçları takip ekranı:

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİM

2024 Yerel Seçim, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen sandıklarda oy verme süreci ile başladı. Sırada oy sayımı yer alıyor. Bu noktada Beylikdüzü seçim sonuçları 2024 il ve ilçe oy oranlarına sabah.com.tr'den ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz.