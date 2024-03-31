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Haberler Galeri Beylikdüzü yerel seçim sonuçları 2024 || İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları YSK canlı oy verileri
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:10

Beylikdüzü yerel seçim sonuçları 2024 || İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları YSK canlı oy verileri

Türkiye'de milyonlarca seçmen, Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandık başında yerini aldı. Oy pusulasında büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerini tercih eden vatandaşlar Megakentte ilçe ilçe araştırmalar hız kazandırdı. O ilçeler arasında Beylikdüzü de var. Parti ve adayların oy oranları anbean İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2024 ekranına yansıyor. YSK verileriyle takip edilecek seçim sonucu ilçe özelinde seçimi kim kazandı sorusuna yanıt verecek. Güncel veriler Beylikdüzü yerel seçim sonuçları canlı takip ekranında!

Beylikdüzü seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Beylikdüzü yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları YSK verileriyle gündemde. Avrupa Yakası'nda bulunan ilçede partilerin ve adayların oy oranı canlı olarak sabah.com.tr seçim ekranına yansıyacak. Saat 17.00 itibarıyla başlayan sayım süresince verile güncellenmeye devam edecek. İşte, 2024 Beylikdüzü yerel seçim sonuçları takip ekranı:

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİM

2024 Yerel Seçim, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen sandıklarda oy verme süreci ile başladı. Sırada oy sayımı yer alıyor. Bu noktada Beylikdüzü seçim sonuçları 2024 il ve ilçe oy oranlarına sabah.com.tr'den ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz.

Beylikdüzü seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Beylikdüzü yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mustafa Günaydın

CHP: Mehmet Murat Çalık

İYİ Parti: Erol Karapınar

DEM Parti: Sidar Duman Öner

Yeniden Refah Partisi: Vehbi Orakçı

İstanbul Beylikdüzü Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Beylikdüzü seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Beylikdüzü yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Adalar Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Esenyurt Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Beylikdüzü seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Beylikdüzü yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Beylikdüzü'de AK Parti Mustafa Günaydın, CHP Mehmet Murat Çalık, İYİ Parti Erol Karapınar, Yeniden Refah Partisi Vehbi Orakçı, DEM Parti Sidar Duman Öner ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Beylikdüzü seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Beylikdüzü yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

BEYLİKDÜZÜ MAHALLELERİ

Beylikdüzü'de 10 mahalle vardır:

Adnan Kahveci

Barış

Büyükşehir

Cumhuriyet

Dereağzı

Gürpınar

Kavaklı

Marmara

Sahil

Yakuplu

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