Giriş Tarihi: 17.03.2024 06:22
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
07:23
Beylikdüzü'nden CHP'ye rant yolu! Kirli para skandalında her taşın altından İmamoğlu'nun yol arkadaşları çıktı
CHP'deki balya balya para sayma skandalında 3 isim de, skandalla ilgili "Benimle ilgisi yok" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşı çıktı. Paraları İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e İmamoğlu'nun 2015'te CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na getirdiği İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer verdi. Parayı ofiste sayan ve Keleş'in taşımasına yardımcı olan isim ise İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz oldu. Özer 'tanık' sıfatıyla, paraların taşınmasına yardım eden Tuncay Yılmaz ise 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verecek.