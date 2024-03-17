Beylikdüzü’nden CHP’ye rant yolu! Kirli para skandalında her taşın altından İmamoğlu’nun yol arkadaşları çıktı

Özer, İmamoğlu tarafından 2015 yılında CHP ilçe Başkanlığı görevine getirilmesiyle bilinirken, bir diğer kilit isim ise İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz oldu. CHP'de herhangi bir resmi görevi olmayan Yılmaz da paraları Beylikdüzü'nden görüntülerin sayıldığı ofise Fatih Keleş'le birlikte getiren kişiydi.