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Haberler Galeri BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 2-5 Nisan Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri yayında
Giriş Tarihi: 01.04.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 13:50

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 2-5 Nisan Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri yayında

BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. 2 Nisan Salıdan itibaren silgi sünger, saç spreyi, ip askılı atlet, soket çorap, bölmeli organizer, makyaj çantası indirimli fiyatlarla raflarda yer alacak. Nisan ayının ilk kataloğunda raflara dizilmeden önce listelerini hazırlamak isteyen alışveriş severler için BİM'de bu hafta gelecek ürünler ve fiyat listesi derlendi. Cuma fırsatları ile ayakkabılık, kızartma tenceresi, çantalı vakumlu hurç geliyor. İşte 2-5 Nisan BİM aktüel katalog ürünleri.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 2-5 Nisan Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri yayında

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan BİM'de bu hafta neler var yayınlanan kataloğ ile belli oldu. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 2-5 Nisan kataloğu tamamı.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 2-5 Nisan Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri yayında
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 2-5 Nisan Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri yayında
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 2-5 Nisan Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri yayında
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 2-5 Nisan Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri yayında
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