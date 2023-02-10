Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bölgede faaliyet gösteren iş insanları hazır: Bu yarayı hep birlikte sarmak boynumuzun borcu
Giriş Tarihi: 10.02.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 15:53

Bölgede faaliyet gösteren iş insanları hazır: Bu yarayı hep birlikte sarmak boynumuzun borcu

Türkiye 2 büyük depremle sarsıldığı 6 Şubat tarihinden bu yana arama kurtarma ve yaraları sarmak için canla başla çalışıyor. Felaketin etkilediği 10 ilde binlerce bina yıkılırken 110 bin kilometrekareyi şiddetli biçimde vuran deprem sonrası seferberlik ilk andan itibaren iş dünyasını da harekete geçirdi. Bölgeyi iyi tanıyan, o noktada faaliyet gösteren ve uluslararası alanda etkili olan iş insanları yaraların sarılması için kolları sıvadı. SABAH.com.tr'ye konuşan iş dünyasından birçok isim yardım faaliyetlerine katılırken yapılan çalışmalar, devletin yetkili organlarıyla koordinasyon ve normale dönüş için planlamalarını aktarırken istismara karşı kritik konulara dikkat çekti.

M. FATİH GEDİMAN
Bölgede faaliyet gösteren iş insanları hazır: Bu yarayı hep birlikte sarmak boynumuzun borcu

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 100 saatten fazla zaman geçmesine rağmen halen çok sayıda vatandaşımıza canlı ulaşılmaya devam ediliyor. Çalışmalar resmi ve sivil kuruluşların yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri ile aralıksız devam ediyor. Diğer yandan Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışına iş yapan, birçoğu deprem bölgesinden çıkmış olan önemli iş insanları da kısa, orta ve uzun vadede şehirlerin kalkınması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. SABAH.com.tr'ye konuşan iş insanları yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin siyaset üstü bir konu olduğunun ve resmi makamlarla koordineli biçimde ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarının altını çizdi. İşte bölgenin önemli iş insanlarının yaptığı açıklamalar.

Bölgede faaliyet gösteren iş insanları hazır: Bu yarayı hep birlikte sarmak boynumuzun borcu

Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Genel Başkanı Yunus Akdaş:

BU İMTİHANI BAŞARIYLA VERENLERDEN OLMALIYIZ

Depremi yaşayanlar, bölge halkımız bu işin mağduru. Asıl imtihan ise bizler için deprem anından hemen sonra başladı. Rabbim bizi uyanık olanlardan eylesin ve uyanık halde bıraksın. Ve bizleri bu imtihanı başarıyla verenlerden eylesin.

BAKANLIKLAR, MİLLETVEKİLLERİ, AFAD VE VALİMİZLE KOORDİNE HALİNDEYİZ

Bizler Malatyalı iş adamları olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla aziz milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bakanlarımız, Valimiz, Belediye Başkanımız ve milletvekillerimizle diyalog halindeyiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bölgede faaliyet gösteren iş insanları hazır: Bu yarayı hep birlikte sarmak boynumuzun borcu

AFAD VE KIZILAY SAHADA, BİZLER DE YANINDAYIZ

AFAD ve Kızılay ile de temas durumundayız. Bizler her türlü gücümüzle oradayız. Gençlerimiz orada. Sahada olup bitenleri bize iletiyorlar. Yapılacakları ve bize düşenleri aktarıyorlar.

BU YARALARI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ

Bizler milletçe inşallah bu yaraları saracağız. İş insanı arkadaşlarımızın tek gündemi bu. Kimi ayni kimi nakdi yardım etti. Ayni yardımlarımızı ulaştırdık. Şu an o kadar yoğun bir yardım süreci işliyor ki TIR bulamıyoruz. TIR sorunun çözülmesi lazım. Kızılay ile konuştuk. Malatya'ya 150 bin kişilik yemek verecek şekilde mutfaklar kurduk ve yeni mutfaklar kurulacak. Elimizden ne geliyorsa destekleyeceğiz.

Bölgede faaliyet gösteren iş insanları hazır: Bu yarayı hep birlikte sarmak boynumuzun borcu

SOKAKTA KALAN KİMSE YOK

Şu anda Malatya'da özellikle insanlarımızın soğuk kış koşullarında dışarıda kalmaması için de yoğun çaba sarf ediliyor. Depremzedelerden kimi getirildi, kimi de fabrikalara, spor salonlarına ve kapalı alanlara yerleştirildi. İhtiyaçları da anbean karşılanıyor. Şu an Malatya'da dışarıda kalan kimse yok diyebiliriz.

BU BİR PANSUMAN, BUNDAN SONRASI İSE DAHA ÖNEMLİ

Bu tabi afetin sıcak olduğu süreçte bir pansuman. Asıl sonrası ve bu sınavı başarıyla vermek bizler için çok önemli. Hayalet şehir halinde olan bölgeleri hızla kalkındırmamız lazım. Kendi çocuğumuz, kardeşimiz nasılsa hepsini öyle kabul etmek zorundayız. Ve öyle de olacak.

KURTARMA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Arama kurtarma ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor ve morale ihtiyaçları var. Bölgede çalışma yapan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

Bölgede faaliyet gösteren iş insanları hazır: Bu yarayı hep birlikte sarmak boynumuzun borcu

Türk Amerikan İş Adamları Derneği Bşk Yard. Ve İMADAL Grup Yönetim Kurulu Başkanı İmren Nilay Tüfekci:

TÜRKİYE BU SIKINTIN ÜSTESİNDEN GELECEK

Öncelikle yüreklerimizi yakan tüm kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyor, kederli milletimize başsağlığı diliyorum. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanlarımızın da bir an evvel ve sağlıkla kurtarılmasını temenni ediyorum.

BU VATANA BORCUMUZU ÖDEME ZAMANI

Yitip giden canlarımız geri dönmeyecek evet. Ancak geride bıraktıkları ve bundan sonrası için bölgede yaşamını sürdürecek olanlar için de pes etmeden, yılmadan çalışmaya, gücümüz nispetinde her şey normale dönene kadar desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz. Ve bu yaraları saracağız.

Bu bizlerin doğup büyüdüğümüz bu topraklara borcudur.

SON DAKİKA