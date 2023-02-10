Giriş Tarihi: 10.02.2023 15:53
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
15:53
Bölgede faaliyet gösteren iş insanları hazır: Bu yarayı hep birlikte sarmak boynumuzun borcu
Türkiye 2 büyük depremle sarsıldığı 6 Şubat tarihinden bu yana arama kurtarma ve yaraları sarmak için canla başla çalışıyor. Felaketin etkilediği 10 ilde binlerce bina yıkılırken 110 bin kilometrekareyi şiddetli biçimde vuran deprem sonrası seferberlik ilk andan itibaren iş dünyasını da harekete geçirdi. Bölgeyi iyi tanıyan, o noktada faaliyet gösteren ve uluslararası alanda etkili olan iş insanları yaraların sarılması için kolları sıvadı. SABAH.com.tr'ye konuşan iş dünyasından birçok isim yardım faaliyetlerine katılırken yapılan çalışmalar, devletin yetkili organlarıyla koordinasyon ve normale dönüş için planlamalarını aktarırken istismara karşı kritik konulara dikkat çekti.