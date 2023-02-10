Bölgede faaliyet gösteren iş insanları hazır: Bu yarayı hep birlikte sarmak boynumuzun borcu

SOKAKTA KALAN KİMSE YOK

Şu anda Malatya'da özellikle insanlarımızın soğuk kış koşullarında dışarıda kalmaması için de yoğun çaba sarf ediliyor. Depremzedelerden kimi getirildi, kimi de fabrikalara, spor salonlarına ve kapalı alanlara yerleştirildi. İhtiyaçları da anbean karşılanıyor. Şu an Malatya'da dışarıda kalan kimse yok diyebiliriz.

BU BİR PANSUMAN, BUNDAN SONRASI İSE DAHA ÖNEMLİ

Bu tabi afetin sıcak olduğu süreçte bir pansuman. Asıl sonrası ve bu sınavı başarıyla vermek bizler için çok önemli. Hayalet şehir halinde olan bölgeleri hızla kalkındırmamız lazım. Kendi çocuğumuz, kardeşimiz nasılsa hepsini öyle kabul etmek zorundayız. Ve öyle de olacak.

KURTARMA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Arama kurtarma ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor ve morale ihtiyaçları var. Bölgede çalışma yapan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.